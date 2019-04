Uno de los retos mayores del país es terminar con los pactos de impunidad, pactos no escritos que permiten la conservación del poder y la protección del propio sistema político; acuerdos con la lógica implícita de la sucesión, de la selección del candidato, dejando claro que más valen lealtades que capacidades, voluntades que garantizan el no fincamiento de responsabilidades y la seguridad futura.

Esa práctica como bola de humo ha rodado por el país a lo largo de los años, contaminando y ocultando las peores conductas, no sólo entre la camarilla cercana al gobernante que termina su encargo, sino entre rivales, miembros de otros partidos que por igual, guardan secretos, desaparecen expedientes, reservan y esconden información en un círculo de inmunidad, un “no acuso para no ser acusado”.

Desconozco la autoría, pero, recuerdo una frase que dice: “Un estadista es aquel que pasa la mitad de su vida haciendo leyes y la otra mitad, buscando cómo burlarlas para proteger a sus amigos e intereses”.

Máxima lapidaria, explicación sencilla del andamiaje que ha cubierto el latrocinio y el pillaje en nuestro país, involucrando a jueces parciales, gobernadores y funcionarios corruptos de todos los niveles, alcaldes que tienen que surgir en La ley de Herodes para indignarnos, personajes dignos de lo imaginario en simple realidad que rebasa la ficción.

Y a contracorriente de la indignación que produce el encubrimiento, se dice que la cuarta transformación no es persecutoria, que todos vamos a ser buenos por la mera influencia de este gobierno, tan buenos como los ángeles de pasadas administraciones que ya volaron cargados de dinero y de infamia a paraísos fiscales, locos de contento con su cargamento, a cuentas bancarias en otros países, a mansiones espectaculares en la playa, fincas ganaderas y a todos los excesos imaginados.

Parece escrito en piedra, nadie señala a nadie, ni siquiera las listas de Forbes los incluyen, ricos nuevos sin escrúpulos, cuyas riquezas mal habidas tienen explicación en el encubrimiento, el nepotismo y el clientelismo político; los Duarte y Lozoya son sólo personajes ejemplificantes de una lista interminable de saqueadores que cubre el alfabeto, los partidos y el territorio nacional.

Las escasas detenciones que se dan sólo son muestra de la selectividad, de coyunturas políticas, venganzas y legitimaciones, basta recordar el caso de La Quina y de la maestra Elba Esther. Y si un gobernador va a la cárcel, es acusado por montos irrisorios, con acuerdos previos de conservar el dinero que acumuló de manera indebida y de no involucrar a nadie más.

Es increíble que México siga de pie, a pesar de todo el saqueo. Una verdadera transformación sería la aplicación de la ley, el no perdonar a los amigos, no expiar a quien me apoya, no otorgar inmunidad para proteger a los vivales.

Por eso se antoja interesante que en su momento hubieran realizado una consulta para preguntar a los seguidores de AMLO qué opinaban de un posible pacto con EPN; seguramente lo hubieran rechazado, ya que fue el principal objetivo del ex Presidente durante casi seis años en una campaña feroz en redes, -en las que por cierto actualmente ya no aparece ninguna mención de él-, pero al final, lo que realmente importaba era ganar.

Otorgarle seguridad a Peña, a su familia y demás funcionarios era lo de menos. Hoy, éstos se pasean seguros y satisfechos, ocupando nuevamente las páginas del “Hola” sin importarles el futuro del país.

Las élites de poder, contrario al discurso, no mueven las reglas acordadas, ni modifican los pactos no firmados. Continúa la perpetuación de la impunidad, a pesar de la tan sobada sabiduría popular y de lo que significa para la viabilidad de país.