Palabras van y vienen; presidentes también

Desacralizar

Quitar el carácter sagrado a alguien o a algo.

Holismo

Doctrina que propugna la concepción de cada realidad como un todo distinto de la suma de las partes que lo componen.

Resiliente

Capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador o un estado o situación adversos.

Empatía

Capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos.

(Diccionario de la Real Academia Española)

Era la época dorada del PRI cuando en los setentas el presidente Luis Echeverría llegó a Guanajuato en una gira organizada por Luis Ducoing.

El gobernador tenía un desfile abierto para recibirlo. Todo eran acarreados, matracas, porras y celebración.

A media plaza de La Paz, un ciudadano insultó al mandatario recordando el 10 de mayo. Era un joven con una camiseta roja. Echeverría, irritado, pidió o sugirió que lo detuvieran. No era posible que alguien lo agrediera. La policía cumplió la detención y tal vez le dijeron a Echeverría que lo pondrían en cintura, o posiblemente sólo le llamaron la atención. Los presidentes de la época autócrata se sentían intocables y lo eran.

Ayer, cuando veía los dos últimos programas del año de Brozo y Chumel Torres en Youtube me sorprendió, una vez más, la fuerza de los comediantes y sus chistes gruesos, insultos y bromas de triple sentido dirigidos a López Obrador. El programa de Brozo ya tenía un millón de vistas en apenas 2 días. Uno anterior donde entrevista a Lilly Téllez y al propio Chumel, alcanza los 2.5 millones de vistas.

Chumel tiene la intuición de que en las mañaneras se trata de distraer la atención con “errores” que el propio Presidente produce al traer a cuento temas intrascendentes que de hecho lo hacen ver mal. El ejemplo son las palabras que, según él, son del periodo neoliberal: empatía, resiliencia y holístico.

El Español es una lengua viva que adquiere palabras de uso común provenientes de todas partes. Escanear, tuitear, googlear, selfi o youtuber son ejemplo de lo que trae la tecnología. Hace algunos años “faxear” también era usada para representar la acción de enviar documentos por fax. Esas máquinas pasaron de uso y la palabra no será conocida por las nuevas generaciones. Nadie recuerda los telex, esas máquinas que transmitían información a 300 baudios, palabra que nadie reconoce ya. Mis hijos no saben lo que es un telex o un baudio pero utilizan nuevas palabras como “tictokear”, aún no autorizada por la Academia.

Los estudiosos de la Lengua de Hispanoamérica mantienen al día nuestro diccionario y el uso correcto del idioma. Es su trabajo incorporar neologismos de uso generalizado. El lenguaje está para servir a la gente y no al revés.

El Presidente muestra ignorancia y falta de empatía con los ciudadanos. Sin saberlo queda en ridículo al calificar de “neoliberales” palabras que hoy son de uso común y nada tienen que ver con la economía. Hay una similitud de su visión del lenguaje y sus creencias políticas, anidadas en un pasado que no puede volver, como no regresarán los telex y los baudios.

¿Por qué Brozo y Chumel pueden desacralizar la imagen presidencial, burlarse de sus desatinos y convertir en millones de “vistas” semanales sus programas de comedia y sátira? Los cientos de “youtubers” que emiten programas de cualquier ideología en esa plataforma saben que ahí no existe la censura. Ni deben pedir permiso como Televisa o TV Azteca, que son “concesiones del Estado”. Su manutención depende de un auditorio cada día más informado, empático, resiliente y con aspiraciones holísticas. El coraje de los políticos es no poder controlarlos.