Para anotar en esto de la inflación

Ante el anuncio del plan antiinflacionario promovido por el Gobierno federal y las grandes cúpulas empresariales, surgen varias preguntas a las que seguramente usted podrá sumar otras más.

¿Cómo se fijará el precio máximo al existir precios diferenciados en el País para un mismo producto? ¿Cómo lograr esto sin control de precios de manera voluntaria cuando todos sabemos que el mercado fija sus precios bajo la ley de la oferta y la demanda y no por un acto de buena fe?

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Asociación Nacional de Pequeños Comerciantes en México (ANPEC), con su peculiar forma de analizar los escenarios consideró que las medidas anunciadas por la Secretaría de Hacienda suenan muy bien, en el discurso son inobjetables, pero la pregunta que se hace es cómo se lograrán: ¿cómo se va a acabar con la extorsión carretera, el cobro de piso?, ¿cómo conseguiremos contar con una reserva estratégica de granos, de maíz, frijol y soya?, ¿cómo conseguiremos abastecer de fertilizantes (urea) a los productores agrícolas si hay escasez?, ¿cómo se combatirá la sequía?

Una propuesta para una mejor solución

Apuntó el empresario que muchas preguntas flotan en el aire ante lo anunciado por el Gobierno federal en esta iniciativa antiinflacionaria, aclaró que no busca ser aguafiestas, ni opositor a ultranza, pero el anuncio no debe quedar en una carta de buenas intenciones, ya que dijo que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno.

“No deben ser puras palabras, deben ser hechos, nuestra desconfianza no es gratuita, no hay que olvidar que la burra no era arisca. Seguimos pensando que falta mucho por hacer para moderar los efectos nocivos de la inflación de esta recesión post-pandémica”.

Sugirió convocar a un parlamento abierto en donde participen académicos, comunicadores, comerciantes, consumidores, todos deben tener la oportunidad de proponer y ser tomados en cuenta, puesto que todos sufrimos y padecemos la inflación.

La realidad es que el mes pasado la inflación mantuvo su paso devastador, llegando a 7.68% la anualizada y la alimentaria a 10.88%, hilvanando 18 meses consecutivos de inflación al alza, llegando al índice inflacionario más alto en los últimos 21 años.

Vaya que la están pasando difícil en las agencias automotrices

Al comienzo de la semana contó Arturo Palomino, titular de la AMDA en Guanajuato, que por lo menos 30 agencias automotrices en el estado tuvieron que cerrar sus servicios de post venta en el área mecánica y administrativa porque era eso o cerrar definitivamente y ahora son únicamente puntos de venta.

A eso sume que llevan tres meses seguidos con caídas en las ventas, y lo malo es que con un escenario similar ya están desde el 2019 acentuándose, claro, durante el 2020 y 2021.

Pero, además siguen sin contar con el suficiente abasto de modelos por la escasez de semiconductores, entonces son pocos los clientes y menos los modelos que pueden ofrecer, y es que hay clientes que por necesidad o simplemente por no querer, no están dispuestos a esperar 3 meses para que les entreguen su carro.

Y por si faltara algo, han tenido aumento en los robos en carretera a la hora que la unidad va ser entregados a sus dueños, con decirle que ya hasta han hecho un llamado a la Guardia Nacional, porque los ladrones ya tienen identificados las placas que usan estos carros, los tramos y horarios en los que pasan.

Lo más preocupante es que no vislumbran pronto un escenario más llevadero, sobre todo por el contexto económico que estamos viviendo y para muestra la inflación.