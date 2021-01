¿PARA QUÉ pagar el seguro del auto si éste tiene frenos para no chocar? ¿Para qué tener una alarma contra incendios si cualquiera puede oler que se está quemando algo? ¿Para qué tener organismos autónomos si el gobierno puede absorber sus funciones? La lógica presidencial es tan ilógica que resulta apabullante.

UNO DE los argumentos de Andrés Manuel López Obrador para su intentona de desaparecer entes como el INAI es que son un "derroche" de recursos. Sin embargo, gente que sí sabe de números, como Edna Jaime, de México Evalúa, ya dejaron en claro que su presupuesto es en realidad el 0.01 por ciento del gasto total del gobierno.

EL PRESIDENTE tiene un punto cuando dice que la burocracia no debería ser tan cara. En eso tiene razón. El meollo del asunto es que una cosa es reducir costos y otra, muuuy distinta, es acabar con la transparencia. Viendo la corrupción de este gobierno que adjudica ocho de cada 10 contratos, queda claro que sale más cara la opacidad.

¿POR QUÉ no hay una vacuna mexicana contra el Covid-19? Porque para Andrés Manuel López Obrador es más importante hacer una refinería que salvar la vida de las y los mexicanos.

NOMÁS es cosa de comparar: el desarrollo de las diversas vacunas en Estados Unidos inició con una inversión de 10 mil millones para la Operación Warp Speed. La refinería de Dos Bocas se prevé que tenga un costo similar, en un rango entre los 9 mil y los 12 mil millones de dólares.

¿ACASO en México no existe la tecnología para desarrollar nuestras propias vacunas? Claro que sí. Lo que no hay es interés ni apoyo por parte de las autoridades. Por ejemplo, uno de los proyectos nacionales, el de la Universidad Autónoma de Querétaro necesita realizar pruebas en un laboratorio Nivel 3, pero eso cuesta tres millones de pesos, ni siquiera de dólares, y nomás no hay quién les eche una mano a los científicos. Eso les pasa por no ser beisbolistas.

POR los rumbos de la Cancillería aseguran que tooodos los días están en comunicación con el equipo de Joe Biden, y que la idea es "resetear" la relación bilateral que obviamente estaba muy dispareja. Es decir, quieren sentar nuevas bases a partir de la salida del amigou Donald Trump. A ver si es cierto.

ALGO aprendió Ricardo Anaya de ya saben quién. Cuando el panista fue aspirante presidencial en 2018 apenas visitó 94 municipios y sólo realizó 210 actos de campaña en toda la República, mientras que el entonces candidato de Morena se jactaba de conocer todos los municipios del país. Ayer en su videodestape en redes sociales, Anaya prometió visitar mil municipios de México. ¿A poco ya tiene Google Maps?