Para reservar

Ánimo que ya es lunes. Guanajuato es uno de los estados que económicamente más podrían verse beneficiados en la celebración del Día del Amor y la Amistad.

Por qué, de acuerdo a la información recopilada por Airbnb esta entidad está entre los 10 destinos favoritos de los usuarios en la plataforma para pasar un fin de semana acompañados de sus parejas sentimentales o amigos:

Ciudad de México, Guadalajara, Playa del Carmen, Cancún, Monterrey, Guanajuato, Ensenada, Querétaro, Mazamitla y Mérida componen la lista.

La plataforma digital de espacios compartidos y experiencias, consignó que en México las reservaciones en estos 10 destinos suman alrededor de 40% del total de las reservaciones hechas por dos personas, donde de acuerdo a datos de Airbnb pasarán aproximadamente tres noches.

Aumentos

Continuando con el día de los enamorados, los regalos alusivos a esta fecha registran un aumento en sus precios hasta del 60%.

Por ejemplo un ramo de 12 rosas que en el 2020 costaba 100 pesos ahora se ofrece en 150 pesos, un globo metálico de 80 pesos que estaba en el 2020 ahora se vende en 130 pesos, la caja de chocolates pasó de 40 a 65 pesos, un peluche en forma de oso con corazón de 160 pesos ahora se ofrece hasta en 190 pesos y si es de los que le gusta regalar una comida, para dos personas de 239 pesos ahora podrá gastarse hasta 390 pesos, por menos, y claro según sea para aquello de disfrutar del buen comer usted y su pareja.

Los anteriores son precios aproximados compartidos por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

Pese a este contexto esperan que sean un poco mejor las ganancias para quienes ofrecen productos o servicios relacionados con esta festividad que el año pasado vivió uno de sus peores momentos y es que como bien dice el presidente de la ANPEC, Cuauhtémoc Rivera, la pandemia provocó “no más abrazos, no más cercanía, nuestros excesos y nuestro estilo de vida depredador nos obligaron a alejarnos. La humanidad se enfrió en los últimos 2 años entrando a una sequía emocional. Las parejas de novios no se pudieron encontrar más y los que buscaban pareja no pudieron salir a ligar; los amantes dejaron vacíos los moteles garaje, ya no hubo filas de autos en quincena ni en fines de semana; los estudiantes no pudieron intercambiar sus cartas de amor y regalos sorpresas, se quedaron sin llevar el “desinteresado presente” a sus maestros; los esposos encuentran la coartada perfecta para economizar el gasto de la cena en restaurante, celebrando en casa, en solitario”.

Positivos

Para finalizar el sector restaurantero espera que desde el viernes pasado y hoy logren alcanzar incrementos de hasta el 30% en sus consumos.

La mayor parte de ellos están trabajando con la capacidad que les permite el semáforo amarillo de la economía y la invitación entre los agremiados de la Canirac, al frente de Helen Anaya San Román, es que suelten la creatividad y ofrezcan una serie de promociones y descuentos para asegurar la mejoría en esta festividad.

