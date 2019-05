***PAREJOS

El diputado panista Miguel Salim, presentará hoy en el Congreso Local una iniciativa para regular las plataformas de hospedaje y con ello igualar las condiciones de competencia de los hoteles bien establecidos.

***REGULARIZACIÓN

Se trata de la Ley de Hospedaje de Plataformas Digitales, que además de poner la cancha pareja entre estas plataformas y los hoteleros, también genera una seguridad para los turistas que deciden hospedarse en estas habitaciones.

***MUNICIPIOS

Con esta ley, los municipios estarían facultados para realizar revisiones de protección civil en estas habitaciones que se rentan a través de plataformas digitales y se les obligaría a estos alojamientos a cambien su uso de suelo.

***PLANTADOS

Los participantes del Segundo Congreso Internacional de Derecho que organiza el Colegio de Abogados de León se quedaron ayer esperando a Santiago Nieto Castillo, encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

*MUY ESPERADO

Era el primer conferencista que se tenía programado para que hablara del tema ‘Lavado de dinero’. El martes por la tarde dijo que tenía problemas con su agenda debido a la captura del dueño de Altos Hornos de México, Alonso Ancira y por el caso Emilio Lozoya, pero pidió que no lo bajaran del Congreso.

*QUE SIEMPRE NO

Ayer por la mañana se comunicó con el Comité Organizador del Colegio de Abogados de León que preside Marcelino Trejo y de plano dijo que le fue imposible modificar su agenda para viajar a León y que el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió que se quedara en la Ciudad de México. Ya será para otra ocasión que visite estas tierras.

*OTRA CANCELACIÓN.

El que también se bajó del Congreso de abogados fue Larry Rubin Querejeta, presidente de la Sociedad Americana en México que hablaría de las ‘Actuales Políticas Migratorias y su impacto en las economías Binacionales’.

*TRAYECTORIA

Fue uno de los dos nominados por el presidente Donald Trump para ocupar la embajada de Estados Unidos en México. También les dijo a los abogados que estaba muy ocupado y que sí estaba dispuesto a reagendar una conferencia magistral pero tendrían que esperarlos por lo menos tres meses más.

***FUCHI

Al ser cuestionada por la prensa sobre la posible incorporación a Morena del ex alcalde perredista de Cortazar, Hugo Estefanía Monroy, la senadora por Guanajuato, Malú Mícher Camarena, dijo: “Dios me libre….¿qué pasó?”.

*ACLARA

Aunque aclaró que ella no milita en Morena, tampoco tuvo empacho en dejar en claro que ella no tiene una buena relación con él, “pero Dios me libre que Morena tome una decisión así, que hagan lo que ellos quieran…no conozco la decisión de Morena de sumar a Hugo. La Secretaría de Honor y Justicia de Morena, por supuesto que no le darán la bienvenida a Hugo... es libre de militar donde quiera”, apuntó.

***BYE, BYE

El que tiene sus días contados como delegado del Infonavit en Guanajuato es Francisco López Manjarrez. Él al igual que otros delegados federales asignados al estado, tienen hasta el 31 de mayo para desocupar sus oficinas o quedarse pero con un menor rango y un sueldo menor.

*NO ESTOY

El personal a su cargo ya lo despidió y asegura que de plano en estos últimos días ya no quería dar atención a los derechohabientes que lo buscaban, pero que sigue al frente, aunque sea por unos días más, o eso espera.

*OTROS DELEGADOS

La senadora Malú Micher Camarena dice que todo el tema de como quedarán las delegaciones federales es responsabilidad del súper delegado, Mauricio Hernández Núñez, quien hasta ayer no había explicado cómo es que van a funcionar a partir de junio.

*CAMBIOS

La decisión de eliminar tantas delegaciones federales fue del presidente Andrés Manuel López Obrador y aplica para todo el país, pero el problema es que nadie sabe a ciencia cierta cómo van a funcionar y sobre todo, quién atenderá a los ciudadanos que quieran resolver algún problema relacionado con el gobierno federal.