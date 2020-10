Paz mundial, internet y tecnología satelital

Las tecnologías de Internet y satelital han tenido una enorme influencia en la solución de conflictos nacionales e internacionales y por consecuencia en la paz mundial. La razón de esto es que ambas tecnologías permiten dar a conocer lo que verdaderamente y en tiempo real ocurre en el mundo.

Sabemos que ocultar información o distorsionarla, es una de las formas más efectivas de confundir a la sociedad y a la opinión pública mundial, lo cual favorece a los intereses de políticos y gobiernos deshonestos y corruptos. Algunos ejemplos internacionales de lo anterior son los siguientes:

Sabemos de los llamados “campos de reeducación” instalados por el gobierno Chino en los que se encuentran recluidos miles de Uyguhrs musulmanes, conocemos esto en gran medida gracias a fotografías satelitales y a la distribución instantánea de esta información vía Internet. Inicialmente se negó la existencia de estos campos de reeducación, pero ahora ante la evidencia esto no se puede negar. Como segundo ejemplo tenemos la destrucción de la selva del Amazonas, lo cual es un riesgo para la humanidad y para miles o millones de personas que ahí habitan, así como para su ecosistema, repentinamente pierden su hábitat natural quedando condenados a la extinción o a la pobreza extrema.

Nuevamente, gracias a información satelital disponible vía internet a especialistas en ecología y medio ambiente del mundo, se ha podido advertir de esta grave situación a todos los países del planeta soslayando la deliberada desinformación que el gobierno de Brasil ha tratado de difundir en el mundo grotescamente negando este hecho.

Los ejemplos del uso para la paz y beneficio de la humanidad de las tecnologías informáticas y satelitales son incontables. Innumerables ejemplos de conflictos bélicos se han podido prevenir gracias al análisis y manejo inteligente de esta información y lo mismo ha ocurrido con potenciales catástrofes ambientales debidas a incendios, huracanes o volcanes, entre muchas otras.

Sabemos también que los tratados de no proliferación nuclear o de prohibición en el desarrollo de ciertas armas entre las grandes potencias nucleares, han tenido en estas tecnologías de internet y satélite, dos de sus más importantes aliados para la verificación de estos tratados.

No es inútil enfatizar la enorme importancia de estas tecnologías para la paz mundial. Podemos pensar en hipotéticos ejemplos como sería imaginar si los campos de concentración de la Alemania Nazi hubiesen sido conocidos, o si el desarrollo de las grandes batallas de Leningrado o Stalingrado se hubiese compartido gracias a estas tecnologías.

Evidentemente estos son ejemplos descabellados debido al desfasaje temporal de las tecnologías mencionadas y a las fechas de los acontecimientos referidos. Sin embargo, conjeturar que acontecimientos similares a esos serían ahora imposibles en gran medida gracias a estas tecnologías no es irracional.

Acontecimientos inimaginables para nuestra época ocurrieron por ejemplo durante la Primera Guerra Mundial en la batalla de Verdún peleada del 21 de febrero al 16 de diciembre de 1916 en donde hubo cerca de un millón de muertos y en la de batalla de Somme peleada del primero de junio al 18 de noviembre del mismo año, en estas hubo más de un millón de fallecidos, veinte mil de ellos soldados británicos tan sólo en el primer día de la batalla de un total de seiscientos mil, así como más de medio millón alemanes. Estos datos fueron sistemáticamente negados por los países participantes, no podía darse a conocer al público el horroroso nivel de estas masacres.

El hecho importante es que, si algún político o gobierno irresponsable intentara locuras similares en la actualidad, sería de inmediato retirado del poder gracias en gran medida a la información satelital y a las redes sociales del internet.

Por otra parte, es importante subrayar que toda tecnología puede ser usada para daño del hombre y de su ambiente; los satélites pueden ser armados y el internet puede ser usado para diseminar mentiras y pseudociencia.

Es aquí en donde los miembros y organizaciones de la sociedad civil son cruciales para mantener una democracia sana usando las herramientas que nos brinda la ciencia y tecnología para exhibir los abusos y mentiras de dictadores y de gobiernos autoritarios.

Eventos relativamente recientes como las guerras de Rusia en Chechenia o Afganistan, o de Estados Unidos en Corea o Vietnam

Russian historian and general Dmitri Volkogonov said the Russian military's bombardment of Grozny killed around 35,000 civilians, including 5,000 children, and that the vast majority of those killed were ethnic Russians. While military casualties are not known, the Russian side admitted to having 2,000 soldiers killed or missing.[36] The bloodbath of Grozny shocked Russia and the outside world, causing severe criticism of the war. International monitors from the OSCE described the scenes as nothing short of an "unimaginable catastrophe", while former Soviet leader Mikhail Gorbachev called the war a "disgraceful, bloody adventure" and German Chancellor Helmut Kohl called it "sheer madness".