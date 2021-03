Hace poco, Joe Biden dijo que "no se requiere un pensamiento Neandertal", cuando criticó la decisión del gobernador Greg Abbott de abrir Texas al 100%, quitando hasta la obligatoriedad del cubrebocas.

Y sí, esa decisión suena cavernícola, pues Texas apenas lleva vacunado 11% de su población, quedando muuuuy lejos la inmunidad de manada (vacunar 70-80%).

Tiene razón Mr. Biden: los asuntos técnicos requieren más bien un pensamiento científico. El problemita es que vivimos en la era de la irracionalidad. En tiempos de la post-verdad y las fake news.

Una regresión mental que nos devuelve a las cavernas.

Curiosamente, los Neandertales no se extinguieron por ser tontos o débiles.

Para nada.

"Lejos de la imagen del hombre simiesco y bruto, hoy sabemos que los Neandertales fueron una especie fuerte, inteligente y altamente adaptable", explica el documental "La evolución humana".

El filme de la BBC (velo en nuestros sitios) señala que el ambiente en el que vivían nuestros antepasados era duro e inhóspito: "O te adaptas rápidamente o mueres", señalan.

Y estos primos lejanos tenían ventajas que les permitieron dominar la era de hielo.

"Sus cualidades les permitieron sobrevivir el frío, como narices grandes para humidificar y secar el aire gélido, y cuerpos pequeños y compactos para conservar el calor", comenta Briana Pobiner, paleoantropóloga del Museo de Historia Natural del Smithsonian.

"Pero las fortalezas que sostuvieron a los Neandertales por miles de años están por convertirse en debilidades. Irónicamente, están tan bien acoplados a este mundo que es difícil para ellos adaptarse al ritmo de cambio", propone el documental.

Resulta que otra especie está mejor preparada para las nuevas condiciones.

"Físicamente, estos extraños no están tan bien adaptados al clima frío, pero tienen otras ventajas. Han evolucionado a nuevas maneras de vivir en sociedad y de pensamiento. Son los Homo sapiens", concluye la BBC.

Entonces, el problema de los Neandertales fue evolutivo. No estaban equipados para enfrentar nuevas condiciones.

A fin de cuentas, la evolución de una especie lleva siglos y ellos no disponían de este tiempo.

Esta breve reseña de historia natural esconde una lección clave para la era de la disrupción: la persona, compañía o político que no evoluciona corre el riesgo de extinguirse. De ser superado por otra especie.

Flexibilidad y adaptabilidad son hoy cualidades claves para triunfar de una manera consistente. Hombre, y hasta para sobrevivir.

Tristemente aquí en México tenemos un gobierno Neandertal. No, de hecho es peor. Porque no sólo no evolucionan, sino que para acabarla de fregar, parten de ideas terribles que ya fracasaron.

Cierro con una reflexión sobre la pandemia, que también nos obliga a adaptarnos a una nueva normalidad.

Repasemos 20 cambios mencionados hace poco por The Economist que nos dejaría el Covid para 2021:

1. Educación on y off-line. Rediseño de programas y herramientas educativas.

2. Avance de la telemedicina.

3. Menores gastos y mayores ahorros.

4. E-commerce y más e-commerce.

5. Cambio climático se vuelve prioritario. ¡OJO, 4T!

6. Adiós a las fake news. Ojalá, aunque tengo mis dudas.

7. Home-office llegó para quedarse.

8. Adiós a las grandes oficinas.

9. Rediseño del hogar-oficina.

10. Mercado laboral global. Habilitado por el trabajo remoto.

11. Aislamiento y salud mental. Rediseño del trabajo.

12. Disminución drástica en viajes de negocios.

13. Emprendimiento social gana tracción.

14. Natural y saludable.

15. Renacimiento personal. Nuevos enfoques, replantear metas.

16. Servicios por suscripción y realidad virtual.

17. Aceleración tecnológica. Crece importancia del R&D.

18. Regresa el turismo, pero con cambios.

19. Protección de datos personales gana importancia.

20. Irrupción masiva de la inteligencia artificial.

Súper interesantes, para reflexionar y ajustar.

No cabe duda, la evolución es clave en nuestra era.

El que no se adapte inteligentemente correrá el destino de los Neandertales.

¡A evolucionar se ha dicho!

Posdata. Por lo pronto, en estas vacaciones (ojalá te toquen) te deseo una evolución a descanso y diversión. Ojalá te toque.

En pocas palabras...

En la evolución no hay atajos". -Louis Brandeis, juez estadounidense.

