Pensión de AMLO

Dice el presidente López Obrador que al terminar su mandato no pretenderá reelegirse: se retirará a escribir un libro, sobre el pensamiento conservador, y vivirá con una pensión del ISSSTE. "Beatriz tiene su trabajo, es investigadora, y los ahorros. Y con eso vamos a vivir. Además, no estoy acostumbrado a un tren de vida de lujo, me da pena".

No es la primera vez que el mandatario afirma públicamente que no tratará de reelegirse. No tengo razones para dudarlo. Me parece que está más preocupado por lograr un lugar destacado en la historia que por aferrarse al poder. "Nadie debe sentirse insustituible -dijo este 21 de diciembre--, no caer en el 'necesariato'. Imagínense, si yo tengo diferencias profundas en lo político, en lo ideológico, con lo que fue Santa Anna, lo que fue Porfirio Díaz, voy a caer en eso".

La gran pregunta es si realmente podrá vivir de una pensión del ISSSTE. Al término de su mandato habrá trabajado seis años como presidente y cinco como jefe de gobierno de la Ciudad de México. En su juventud laboró para el Instituto Nacional Indigenista y el Instituto Mexicano del Consumidor. Si junta los encargos, apenas reuniría unos 20 años de cotización al ISSSTE, pero se requieren 25 para la pensión.

Durante décadas López Obrador se dedicó al activismo político: él mismo ha dicho que recibía dinero en efectivo, 50 mil pesos al mes, pero no era en un salario que cotizara en el IMSS o el ISSSTE. Tampoco pagaba impuestos. Era un trabajador informal.

El Presidente se enorgullece de su forma modesta de vivir. "En mi filosofía, nunca me ha interesado el dinero", ha declarado. No parece, sin embargo, que tendrá que vivir con la precariedad de quien recibe solamente una pensión del ISSSTE. Las regalías de sus libros parecen considerables, y no ha dejado de publicar, ni siquiera ahora que trabaja como presidente.

Es positivo que al presidente le guste vivir con poco dinero, aunque nunca me ha parecido justo que haya recibido durante años un ingreso en efectivo sin pagar impuestos ni cotizar en la seguridad social de la que ahora pretende vivir. Tampoco es justo que diga que Beatriz tiene su trabajo de investigadora, como si ella tuviera obligación de mantenerlo. Para evitar situaciones como esta se crearon las pensiones.

López Obrador se enorgullece de haber eliminado las pensiones de los expresidentes, medida que a mí me parece equivocada e injusta. Durante décadas de gobierno del viejo PRI los presidentes terminaban sus mandatos con grandes fortunas por lo que no tenían que trabajar nunca más ni tramitar una pensión. A veces recibían importantes donaciones, como José López Portillo, quien afirmaba que la mansión conocida como La Colina del Perro se la habían regalado dos empresarios. En tiempos recientes, sin embargo, los expresidentes sí han trabajado después de su mandato; recibían también una pensión equivalente al sueldo de un subsecretario, similar a la que otros países otorgan a sus ex gobernantes.

López Obrador acabó con esta pensión y ha impulsado legislación para que, además, los expresidentes no puedan trabajar para el sector privado. Él nos dice que vivirá de una pensión del ISSSTE, aunque al parecer no tiene los años suficientes de cotización.

No estoy de acuerdo. Deberíamos tener un sistema institucional con reglas claras que otorguen una protección financiera razonable a los expresidentes. Lo hacen la mayoría de los países del mundo, y tienen razón.

Sin taquilla

West Side Story, mal traducida como Amor sin barreras, fue la película más taquillera de 1961. Sesenta años después se ha lanzado una nueva versión de Steven Spielberg con buena crítica pero que ha fracasado en las taquillas. El problema no es la pandemia: Spider Man: No Way Home ha sido extraordinariamente exitosa. Los gustos han cambiado.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos