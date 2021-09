Perlas y mariposas

No sabes si ella cambió o si fuiste tú el que evolucionó, o viste con claridad lo que te negabas con tus evasivas. En eso coincido contigo; todos estamos anhelantes de encontrar la fracción que nos complete y nos haga sentir plenos. Por eso, idealizamos y creemos ver en el otro lo que nos está faltando.

Sí, siempre estamos en una búsqueda constante, a veces hay suerte, otras, topamos con las decepciones como contraparte. ¿Pero sabes qué? Que ya cuando estás cansado de andar, acabas por encontrarte a ti mismo, y por fin dejas de estar buscando.

Sin embargo, aun te aferras y no quieres soltar, porque crees que en ese abrir de manos, puedes quedar hueco y solo, o volverte un extraño para ti mismo. Yo por mucho que lo intente, no puedo convencerte, las decisiones son tuyas, solo requieren tu aprobación y convencimiento.

Si son fuertes, las asideras del corazón que es un órgano que no piensa y está condenado a sentir boicoteándote una y otra vez. El razonamiento llega tarde, se va gestando en tu cerebro como una perla en un molusco, cubriéndose con capas de nácar. Y finalmente, eso que tanto te inquietaba, robándote el sueño de tantas noches, aparece delante de ti, brillante, lanzando sus destellos al sol. Pero eso, aun no lo entiendes, no hay manera de adelantar tus tiempos ni tu proceso, porque cada quien recorre sus propios caminos.

Pero dime, ¿cuántas veces las cosas no son lo que parece y estamos viviendo un espejismo? Todos, asistimos al baile de disfraces y las máscaras demoran en caer. Pero llegará el día en que se romperán los cristales, mirarás con claridad y anhelarás ser libre.

Sí, todos debiéramos ser mariposas, escapar de nuestros capullos, pintar el aire de colores, convencidos que en nuestra fragilidad está nuestra grandeza, en nuestra vulnerabilidad nuestra fuerza, la ganancia, en nuestras carencias. En esa aceptación, el universo nos completaría con toda su sabiduría milenaria. Perplejos, observaríamos nuestras alas que crecieron sin percatarnos ni darnos cuenta.

Te preguntas y te contestas en un diálogo que comenzó hace tiempo, en el cual, comenzaste a cuestionarte, en donde la duda se clavó en tu corazón como una lanza certera.

Te observo en medio de tus modificaciones, dentro de poco, relucirá la perla. Y la mariposa, rasgando el sudario que la envolvía, extenderá sus alas que comenzarán a filtrar el sol de la tarde, y después se alejará libre, feliz, volando, volando.

MGL

