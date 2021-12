Pesado trofeo antihumano

Hemos repetido muchas veces que los abandonados socialmente, son seres humanos, ciudadanos y ciudadanas o habitantes de una comunidad,porque ante la ley no existen distingos.En donde aparece la diferencia y se dan los estratos es en el desarrollo comunitario.

A la hora de las oportunidades a unos les toca bienestar y hasta la abundancia que ni se imaginaban en tanto que a otros simplemente les corresponde la lucha por sobrevivir.

Esto, lastimosamente ha quedado una vez más de manifiesto con el nada honroso primer lugar que nuestra Ciudad, León, logró obtener gracias al número de marginados que tiene; gente en la miseria,digámoslo claramente.

Los políticos, que lo saben todo y si no lo inventan, me van a decir que pobres en todo el mundo hay, en Biafra, el Congo y hasta en los Estados Unidos. Es verdad, pero igualmente lo es que tenemos ya varios lustros con gobiernos "humanistas", que en mucho han desvirtuado su elemental función al propiciar el progreso para ciertos sectores olvidando a grandes grupos a quienes no oyen ni ven en el reparto de bienes y servicios y menos en su desarrollo cultural.

Y lo mayormente preocupante, es que ante ese "campanazo" a la conciencia social y gubernamental, aparezcan simplemente los oídos sordos, la indiferencia del gobierno, de políticos con diversos colores y no se pronuncien tampoco las instituciones académicas. Tal parece que todos estos sectores supusieran que miseria y progreso son inerciales, que se dan por sí mismos y se ajustan con el tiempo.

Me van a pedir que sea claro. Lo seré: frente a una evaluación que nos da un "trofeo" de injusticia extrema, gobierno y sociedad nos quedamos silentes, callados, indiferentes.

Aquí contamos con un conjunto nada despreciable de colegios profesionales, de diverso rango, universidades con una muy elevada misión, sectores gremiales para defensa y promoción de sus socios, clubes empeñados en derivar auxilios sociales y un gobierno que se dice humanista.

Y ¿saben qué, mis queridos lectores?. Que ante ese penoso trofeo que logramos, nadie, entiéndase bien, nadie, ha movido, como se dice coloquialmente, un solo dedo.

¿A qué se le tiene miedo, al desnudar la verdad?.

Seguramente se teme a aceptar y mostrar un mea culpa. Sí, porque la miseria que lacera a los seres humanos, aparece principalmente en donde hay injusticia o sea que el astuto explota al pobre y necesitado. Y, principalmente en el momento que las políticas gubernamentales se inclinan al dar para asegurar votos y no a impulsar la libertad y eso que se denomina progreso.

Un simple ejemplo de esto último es el reparto, en ciertos grupos, de calentadores solares, en donde no se va a calentar agua por que ni les llega, pero es evidente que como esa labor reviste y promueve políticamente, se lleva a cabo. Pensemos nada más como una idea a las volandas, si ¿no sería mejor enseñar a la gente a captar el agua de la lluvia y utilizarla para usos domésticos elementales?.

Don Miguel Dario Miranda y Gómez, muy ilustre prelado leonés, en su tiempo de rector del Seminario, formuló un programa para los aspirantes al sacerdocio, en el que incluía enseñarles zapatería. Los estudiosos de ese tiempo deben haberse sorprendido al concluir que tales clérigos desvirtuarían su misión; pero no entendieron que al conocer la nobleza del oficio, los sacerdotes alentarían las "picas" o talleres familiares que florecieron mayormente en el Coecillo.

Da grima que ante ese nada honroso primer lugar que logramos en cuanto a marginación social, la indiferencia se haya impuesto y ni siquiera alguien propusiera repartir peces mucho menos enseñar a los hambrientos a pescar.

Se manifestó la inmovilidad de todos los grupos organizados y sobre todo el Honorable Ayuntamiento leonés, que presume ya un presupuesto en el que no se advierte ni la más pequeña partida para la redención de los más vulnerables o marginados.

No faltará quien diga, ante tan lacerante realidad, que una mancha más al tigre, poco importa. ¿Y la función del arte de gobernar?.

