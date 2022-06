Pierde Guanajuato encanto para las franquicias

Pierde encanto para las franquicias

Al parecer, las franquicias, sobre todo las extranjeras, han perdido interés en Guanajuato.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Franquicias, entre los estados del Bajío, Querétaro es la entidad preferida y por ende a donde llegan más negocios de este tipo, principalmente de alimentos.

A nivel nacional este estado es el segundo lugar en la lista de los que más franquicias tienen, únicamente superados por la Ciudad de México. En tercer lugar está Guadalajara, luego Monterrey y en quinto lugar está Puebla.

Recuerdo que todavía entre 2015 y 2020 en Guanajuato -sobre todo en las ciudades del Corredor Industrial- se dio una constante llegada de marcas.

Entre las franquicias más recientes que provocan furor entre gran parte de la población, sobre todo en León, recuerdo a Starbucks y luego a Krispy Kreme. ¿Usted recuerda una o unas más recientes?

Aún faltan varias franquicias por considerar en Guanajuato, y para darle un ejemplo, una de las que en su momento se habló de que pronto llegaría a León es Wendy’s, y de esto le hablo a inicios del 2000, y aún no se ha logrado concretar la llegada al estado de esta franquicia estadounidense, que según cuenta su fundador, le puso el nombre de su hija y al final se arrepintió por la presión que esto generó en su vida.

Precios en industria de la construcción

El precio de renta industrial de Guanajuato se ha mantenido con ligeros ajustes, en abril pasado cerró con 4.11 dólares el m2 mensual, de acuerdo a Solili.

Esta firma encargada del tema de la construcción en México compartió en su más reciente reporte que durante un año Guanajuato redujo en 2.5 % sus niveles de vacancia industrial hasta alcanzar los 6.64% al cierre del primer trimestre 2022(1T2022).

Explicaron que, sin embargo, durante abril este rubro se ha visto ajustado ligeramente hasta cerrar en 7%”.

En el informe también se mencionó que durante el primer trimestre de este año se iniciaron 150 mil m2 en construcción, resaltando el proyecto de Kohler en San Luis de la Paz.

Esta obra tendrá un área neta rentable de 113 mil m2 . Otro tramo del estado que destaca por su constante actividad industrial es el corredor Silao-León.

Suben costos de las comidas

Ayer recibí el mensaje que no tardaba en llegar: La fonda en donde acostumbro pedir comida y que trae a domicilio envió un mensaje por WhatsApp en donde avisa que a partir del próximo lunes vendrá un aumento de precios.

Mensaje que tiene el mismo contenido de aumento de precio que uno ve en tortillerías, en las taquerías, en la tienda de abarrotes y no se diga al comprar la despensa.

De 25 productos que componen la canasta básica únicamente 4 se salvan de no mantener la tendencia al alza en sus precios.

Sobre las fondas justamente hace unos días en Valor Agregado se consignó que estaban subiendo sus precios y otras más estaban cambiando el menú para evitar que los clientes se les fueran.

Así la realidad, y ahora el aceite es el que se sumó a los productos con incremento en su precio.