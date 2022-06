Placas viejas y finanzas nuevas

Los convenios de la Secretaría de Finanzas del Estado de Guanajuato con los 46 Municipios, en los recorridos y reuniones de orientación que ha realizado personal y funcionarios de dicha Secretaría por el territorio guanajuatense para fortalecer las arcas de los ayuntamientos ante la carencia y apoyo del gobierno federal para diversos rubros, sobre todo para obras, pequeñas o grandes, como antes se lograba en cada ejercicio presupuestal, han empezado a dar sus frutos.

El miércoles 15 de junio de 2022 (AM pág. A-5 “Multarán por traer placas viejas”) se difundió que a partir del lunes 20 de junio próximo iniciarán operativos para que los municipios a través de su personal puedan multar a los automovilistas que porten placas vencidas y una parte de ese importe vaya a las Tesorerías Municipales, pues recuérdese que esa acción corresponde al estado, pero a través de ese convenio se delegan las facultades. Ese día iniciará aquí en León, según lo informó el Lic. Jiménez Lona, Secretario del Ayuntamiento leonés.

Las hipótesis de violación a la normatividad en materia fiscal y de vialidad por parte de los usuarios son de diversa índole, cuyo resultado podría devenir en impuestos, derechos, recargos y multas, cuyo monto en algunos casos podría ascender hasta $ 2,600 pesos.

En realidad la medida nos parece acertada pues la apatía, desidia o la actitud retadora de varios ciudadanos, vulnera la normatividad, causa molestia a quienes sí han cumplido y ven pasar o se observan en estacionamientos de plazas comerciales los vehículos con placas viejas, sin ninguna consecuencia; ello tiene un efecto doble pues se inobserva un mandamiento legal con total impunidad y alienta a que los demás de forma ejemplificativa también lo hagan, pues se envía el mensaje de que “cumplir no sirve de nada”.

En la nota periodística, no sabemos quién proporciona el dato, pero se precisa que un 10% del padrón vehicular de León circula sin placas o con las mismas, ya vencidas, algunas ya muy viejas, hasta de dos administraciones pasadas, o sea que podrían ser 60 mil propietarios de vehículos quienes se mantienen en la desobediencia cívica sin que ninguna autoridad los regularice y metan en cintura.

La omisión de estos ciudadanos llega aún más a la incomprensión si partimos de que el replaqueo y expedición de las nuevas tarjetas de circulación fue GRATUITO y se mantuvo durante un periodo considerable para realizarlo; recuerdo que el trámite fue muy ágil y cómodo, cuando acudí personalmente a hacerlo.

Ahora, sufrirán las consecuencias, bien merecidas, de su desinterés, no solo con molestias en los trámites sino en su economía y bolsillos; ahora ya después del periodo de gracia para regularizar sin costo el canje de placas, las mismas cuestan 1,061 pesos más los refrendos anuales por $ 524 cada uno y eso que en nuestro estado no se cobra tenencia en general, solo en determinados vehículos de lujo o denominados de alta gama.

Otro efecto de esta medida de regularización de canje de placas viejas, es el de recabar los datos de identidad de los propietarios y posibles conductores de esas unidades por un sentido y medida de seguridad. Además de que en caso de accidentes no pueden ser luego localizados.

Ojalá y se lleven a cabo estos operativos y continúen permanentes hasta acabar con el último vehículo con placas irregulares y no sea una medida pasajera y flor de un día, pues con el paso del tiempo se van relajando las medidas y no queremos que eso suceda como ha sido hasta ahora que esos vehículos con placas viejas circulan frente a las narices de las autoridades y no hay ninguna consecuencia.

Las orientaciones que están recibiendo las autoridades de ingresos y recaudación municipales por parte de Finanzas del estado, pueden ser muy enriquecedoras, ya que hay nichos aún no explorados de formas variadas de allegarse de recursos al amparo estricto de la aplicación de la ley y son muchos.

NOTA: Muchas felicidades a los nuevos Magistrados designados por el Congreso Estatal, se trata de los Lics. Claudia Ibet Amezcua Rodríguez, Francisco Medina Meza y Francisco Javier Zamora Rocha; así como a la Maestra Imelda Carbajal como Consejera del Poder Judicial, lo cual aplaudimos, pues finalmente se incluye a una persona prudente, destacada, honesta, preparada y conocedora de ese ámbito durante muchos años que no necesitará la guía ni asesoría de nadie al interior que pretenda manipular su criterio; mejor nombramiento no podía haber; vamos mejorando y por buen camino.