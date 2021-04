¿PLAN CON MAÑA o la típica ocurrencia de la 4T? Sigue sin quedar claro cómo surgió la polémica -e inconstitucional- ampliación de dos años a la presidencia de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte.

HASTA donde se sabe, ni al ministro ni al Consejo de la Judicatura les avisaron del regalazo por parte de los senadores de Morena y sus partidos satélite. Luego de que estalló el escándalo, Pablo Gómez, una voz de peso en la izquierda, advirtió que el transitorio nomás no transitaba. Y ya también salió Ignacio "Nacho" Mier, coordinador de la bancada morenista a ponerle hielo al asunto diciendo que no lo van a aprobar en automático.

DA LA IMPRESIÓN que la única coordinación que hubo en todo este enredo fue la de los senadores... ¡que votaron en contra!

EL JUEVES preparen un buen aguachile, porque el debate por la gubernatura de Sinaloa promete estar tan bueno como una vieja pelea de Julio César Chávez. Y es que el morenista Rubén Rocha y el aliancista Mario Zamora traen un pleitazo.

EL ABANDERADO de Morena se ve medio desesperado en el ring electoral, tirándole golpes lo mismo a su contrincante que al gobernador Quirino Ordaz y hasta a empresarios como Enrique Coppel. Quienes saben del asunto dicen que el senador con licencia se sentía muy seguro porque estuvo haciendo campaña casi tres años, pero ahora ya no la ve tan fácil.

POR SU LADO, el candidato de PRI, PAN y PRD presentó una denuncia que será todo un desafío para la FGR, para la Fepade y para las autoridades electorales, en lo que se refiere a la fiscalización. Y es que debido a las nuevas reglas de Facebook (del tipo follow the money) pudo documentar que "alguien" ha gastado por lo menos 25 mil dólares en tirarle tierra en redes sociales. Será interesante saber quién le está dando like a esos ataques.

LO DE QUE "Tabasco es un edén" parece una mala broma cuando se ve a algunos candidatos que están compitiendo. Por la alcaldía de Villahermosa, PRI y PAN postularon al ex gobernador ¡Andrés Granier! Sí, el mismo que estuvo seis años preso por supuesta corrupción. Y los perredistas van con ¡Manuel Andrade!, otro ex mandatario priista impresentable. Con esos oponentes, Morena se dio el lujo de lanzar a Yolanda Osuna, quien no tiene la menor experiencia en lides electorales y aun así todo indica que lleva una cómoda delantera.

TAL Y COMO lo había prometido (¿o amenazado?), Félix Salgado Macedonio presentó ante el Tribunal Electoral su apelación, luego de que el Consejo General del INE le volvió a quitar la candidatura por no entregar su informe de gastos de precampaña. A ver qué deciden los magistrados que encabeza el morenist... perdón, el jurista José Luis Vargas. No vaya a resultar que eso de TEPJF en realidad sean las siglas del Tribunal Especial Para Justificar a Félix.