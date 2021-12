Pleitos políticos en el olimpo

Los cartonistas son personajes fuera de serie, pues en una imagen deben proyectar toda una actualidad con inteligencia, crítica, humorismo, ironía, ingenio, síntesis y además, una dosis de arte con sus dibujos o caracterizaciones.

El jueves 9 de diciembre (Periódico AM 2/pág. B.5) vi y me ilustró de golpe el “Cartón de Camacho”, donde se observan dos figuras de cera derritiéndose, con rostros parecidos a Santiago Nieto ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ya caído y casi disuelto totalmente, mientras el otro, empezando a diluirse, con rostro similar al de Gertz Manero, Titular de la Fiscalía General de la República, ambos bajo un sol semejando una bolsa de dinero. Allí todo está dicho.

Desde aquel episodio ocurrido el mes pasado en el país vecino Guatemala, donde Santiago Nieto contrajo nupcias con la Consejera Electoral Carla Humprey, en un evento fastuoso y de lujo hacia donde acudieron importantes personajes del ámbito político y empresarial, pero que estuvo destacado por el arribo al aeropuerto de aquella Nación de la aeronave propiedad o rentada privadamente por el empresario periodístico Francisco Ealy Ortíz de El universal y que tuvo como incidente la compañía de la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz y la posesión de USD$ 35,000 en efectivo por los viajeros; al día de hoy, ocurrieron hechos inesperados, tales como la renuncia de Paola Félix a su cargo y su confrontación con Claudia Sheinbaum, Gobernadora de la Ciudad de México, quien a su vez dijo que la cesó. Luego vino la renuncia de Santiago Nieto a la otrora poderosa UIF.

Pero las repercusiones políticas continuaron y después vinieron nuevas desavenencias apareciendo en el escenario otro protagonista de gran peso político como lo es Alejandro Gertz Manero Fiscal General de la República, con quien Santiago Nieto mantenía durante los tres años de gestión serios desacuerdos, y se filtraron denuncias de los familiares de su fallecido hermano por la persecución judicial de que han sido objeto durante los últimos cuatro años; luego denuncias por supuesto incremento exorbitante en su patrimonio.

A su vez también Santiago Nieto fue objeto de una denuncia, al parecer anónima, en la propia Fiscalía Federal, también por un supuesto enriquecimiento inexplicable durante estos años de administración a partir de 2018.

Los columnistas y analistas políticos, se dan vuelo y más con tanto material informativo que difunden dos medios nacionales ya identificados con uno y otro protagonistas para atacarse mutuamente; claro, por debajo de la mesa, y que son los periódicos Reforma y El Universal.

No obstante, a pesar de tantos y tantos editoriales sobre esta pugna, estimamos que la aportación del columnista, analítico y periodista destacado Raymundo Riva Palacio, fue la mejor de todas en su contenido y síntesis de la problemática por la cual atraviesa esta posición presidencial, pues con dos entregas de los días 6 y 7 de diciembre en El Financiero, sobre todo la segunda que tituló “Pelea de Perros”, ha logrado una extensa difusión y su réplica en redes sociales y en otros comentaristas en todos los medios, que su contenido ha permeado en la opinión pública, más aún en quienes ni siquiera están al tanto de la política del país, pero que les llamó la atención y atribuyen estos pleitos a una falta de rigor o control del Presidente López Obrador en su equipo de trabajo; y eso puede ser muy riesgoso para mermar su popularidad. Hay algunos analistas que lo equiparan con el escándalo de la “Casa Blanca”, que marcó el principio de la debacle de Peña Nieto, identificando varios paralelismos entre ambas coyunturas; pues parece que faltarían varias revelaciones más. Ojo con eso.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos