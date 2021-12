Poder Judicial para 2022

Terminó otro año más de labores del Poder Judicial de Guanajuato y el Presidente Magistrado Héctor Tinajero Muñoz, ahora saliente, rindió su informe correspondiente al año 2021 el pasado viernes 17 de diciembre; siempre me enviaban la invitación desde que ocupé el cargo de Magistrado allá por 1995, sin embargo, ahora no y por ello no acudí, aunque estuve pendiente del contenido de las actividades y estadísticas que se informaron, las cuales paso a comentar.

Resultó obvia la información que se concentró como el mayor avance o mejor logro durante el período, lo relativo a la implementación de la Justicia Laboral, para lo cual había un plazo y fecha perentoria, la cual llegó y se cumplió a cabalidad. No obstante, este gran reto o desafío costó el que se soslayara, por no decir se descuidaran otras áreas cuyas consecuencias aflorarán seguramente en el año 2022, a más de que se romperá la continuidad de la titularidad de ese Poder Estatal y, por lo tanto, quien ocupe el cargo de Presidente del Pleno del Poder Judicial y del Consejo, llegará con sus ideas, planes y estrategias muy diferentes a las del saliente Magistrado Tinajero, con quien terminaría una época o tendencia de modos, doctrina, influencia y digamos al estilo escolástico, de Escuela del Jurista Miguel Valadez Reyes quien estabilizó y acrecentó la eficiencia en la impartición de Justicia en Guanajuato bastantes años y que ahora se nota en declive o en un riesgo de rezago y quizá hasta colapso en poco tiempo, si no se atienden los diversos rubros urgentes. El problema que ya está aquí es el referente al Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Adversarial, pues el Magistrado Tinajero resaltó que actualmente están en funciones 66 jueces de Control o que integran Tribunal de enjuiciamiento en itinerancia (esto es que van a varias regiones para cubrir urgencias); hay 66 salas de audiencia en 23 Centros de Justicia; se recibieron 18,333 asuntos. Remató afirmando que para el funcionamiento óptimo de este sistema, requiere al menos de 80 jueces, o sea sólo 14 más para todo el Estado.

Aquí es donde haremos un alto y algunas precisiones, como ya lo advirtió el periodista Arnoldo Cuéllar, en su entrega del domingo 19 de diciembre en la columna “Días de Guardar”.

Para dilucidar si es acertado o veraz Tinajero en sus aseveraciones, debemos confrontar y analizar la realidad, la cual es terca y contundente y nos ubica mucho mejor en el problema. Mire usted amable lector, actualmente en nuestra experiencia hemos tenido expedientes judicializados (remitidos a Jueces de Control) en días de fines de noviembre y principios de diciembre, pero ¡oh sorpresa! las audiencias iniciales son programadas hasta junio del año 2022, ¡siete meses! de retraso, siendo que una de las virtudes que se pregonó de este Sistema, entre otras, sería la rapidez y agilidad del procedimiento; al principio las Audiencias eran a la semana; así que bajo esta premisa tenemos un rezago de casi 30 semanas y para abatirlo no sé cuántos jueces y salas de audiencia se necesiten, pero creo que no serían ni 12, ni 14, sino muchos más; para ello estuve a punto de consultar a mi amigo, periodista y matemático Enrique Gómez para hacer una proyección y descubrir esta incógnita.

Además, en general se arrastran y acumulan otros problemas como dificultades y contratiempos que en el ambiente de la judicatura y foro de abogados se perciben y se conocen, sin que nadie por prudencia o inconveniencia lo difundan o reclamen soluciones, ni siquiera los Colegios y Asociaciones de Abogados, desafíos que son, a saber: jueces que fueron designados sin contar con la carrera y experiencia debida, solo con algunos cursillos y formas de capacitación al alimón durante su ejercicio en el Tribunal; cargas de trabajo excesivas, incluso en sábados y domingos; hay Jueces con mucha experiencia y bien capacitados, pero enfermos de hipertensión, diabetes, malestares gastrointestinales y fatigados; Secretarios envejecidos y cansados; Jueces con pocas posibilidades de ascender a Magistrados, sin motivación ni incentivos.

Por el lado del Consejo del Poder Judicial, se percibe una hegemonía, influencia y control total sobre los Consejeros, por parte del Secretario General, Luis Eugenio Serrano, hombre capaz y estudioso con gran trayectoria como Juez y Magistrado Supernumerario, pero que desde el 2012 fungió como Consejero y en 2016 como Secretario General, cumpliría 10 años en 2022, en esa área pero hay muchos comentarios y quejas del personal de que es persecutor, inquisitivo, atrapado en enconos internos muy añejos, y como los Consejeros arriban por cuestiones políticas, sin experiencia ni carrera judicial en su mayoría, siguen la inercia del experimentado Secretario sin medir las consecuencias.

En resumen, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado es una olla de presión en ebullición; si ya está decidido quién será el próximo titular en la primer semana de enero y si es verdad que el gobernador Diego Rodríguez Vallejo mete las manos en la elección entre los Magistrados, es bueno que vayan aún pensando si optan por un Magistrado de experiencia y carácter firme o de uno inexperto, de reciente ingreso, novicio y ajeno al desarrollo de estos últimos años.

El Magistrado Tinajero retornará con humildad a su Sala Penal, mientras otro la dejará para asumir la Presidencia.

Recomiendo leer “La Tierra de la gran promesa” de Juan Villoro quien en una entrevista sobre este texto afirma “Acuden Jueces a montajes para simular la Justicia”

¡Feliz Año 2022!

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos