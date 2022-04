***POLICÍAS BAJO FUEGO

Manuel Alejandro Quiroga, de 36 años, se suma a la lista de policías asesinados cobardemente en León y en Guanajuato. Con 11 años de servicio y un expediente limpio, Seguridad lo reconoce como un elemento entregado, de verdadera vocación.

*ALCALDESA, SILENCIO

La alcaldesa Alejandra Gutiérrez no tuvo agenda pública este viernes y en sus redes sociales tampoco emitió ningún mensaje sobre el ataque el jueves por la noche. Hoy estará en “Mi Barrio Habla” en la comunidad Puerta del Cerro y deberá fijar postura.

*LA IMPUNIDAD

La Fiscalía no reporta líneas de investigación y no hay detenidos. La siguiente semana Carlos Zamarripa presenta su tercer informe como fiscal autónomo y será momento para que el Legislativo llame a cuentas. La impunidad en general en el delito de homicidio y en particular en el asesinato de agentes, es uno de los temas.

***SENSIBLES

Los que andan muy sensibles a la hora de hablar de seguridad son el alcalde de Celaya, Javier Mendoza Márquez, y el secretario de Seguridad Pública del Municipio, Jesús Rivera Peralta, a quienes no les gusta ahondar en temas relevantes.

*MOLESTIA

El Secretario de Seguridad cajetero creyó que los reporteros le preguntarían sobre los resultados de su examen de control y confianza y visiblemente molesto aseguró que él no era importante sino los resultados de seguridad.

*INDIRECTAS

Mientras que el Alcalde anda mandando indirectas a los reporteros ya que durante el mensaje inaugural de un festival gastronómico le dijo a su Secretario que el verdadero Celaya era el de la gente en la calle y “no el otro que te platican”.

***LEONÉS A UCRANIA

El abogado migrante leonés, Omar Silva, radicado en California, EUA, fue invitado a colaborar con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en un programa humanitario que pretende el rescate de familias afectadas por la guerra en Ucrania. Viajará el 27 de mayo al país europeo y estará allá durante dos meses.

*APOYO HUMANITARIO

“Es un programa que implementó el Presidente Biden para ayudar a familias a establecerse en Estados Unidos, en cuatro estados en específico: California, Texas, Idaho y Massachusetts, y se incorporarán otros para recibirlos”, compartió Omar, quien participa en la OIM, sede EUA, aprovechando su doble nacionalidad.

*EMOCIONADO

El leonés se dijo emocionado, nervioso y contento de participar en una de las misiones más complejas por la situación de la guerra e invasión rusa que no para.

***PRIETO Y ERANDI

El presidente de Morena en Guanajuato, Ernesto Prieto, estuvo como quería, frente a frente con un panista, el senador Erandi Bermúdez Méndez, para debatir sobre la reforma eléctrica, la Ley Minera, y más polémicas de la 4T. Aceptaron la invitación en el espacio de “El Confesionario”, de Radiogrupo Antonio Contreras, en Irapuato.

*FRENTE A FRENTE

El morenista insistió en llamarlos traidores a la patria, que privilegian intereses particulares y no aprueban una reforma que pretende recuperar la soberanía. El panista le reviró que no se trata de discursos ideológicos sino de argumentos técnicos, de cómo facilitar la inversión para generar más energía, limpia y barata.

*‘NO TEMAN’

El salmantino tiene días retando a debatir al jefe estatal del PAN, Lalo López Mares, y a los legisladores federales de ese partido, que en la entidad son 15, pero “tienen miedo”, comenta. Por eso agradeció al Senador penjamense que sí haya aceptado.

*VISITA AL PAN

Ayer Prieto anunció que la siguiente semana acudirá personalmente al Comité Directivo Estatal del PAN, con sede en León, para entregar oficio formal para emplezar al Presidente azul a debatir sobre Ley Eléctrica, Ley Minera, y más.

***PRÉSTAMO FRESERO

El Ayuntamiento de Irapuato ya aprobó que Japami (Junta de Agua Potable) le preste 150 millones para la compra de un terreno para ver si ahora sí se les hace contar con un nuevo hospital del IMSS, pero también para realizar más obras.

*EL SUEÑO DEL HOSPITAL

El recurso será utilizado, una parte, para pagar un terreno en el que se pueda construir el hospital regional que albergue 260 camas, si es que le toca a Irapuato, y otra tajada va para las obras de pavimentación y mejoras en parques vecinales.

*TERRENO YA, ¿INVERSIÓN?

Hay que decir que existen reservas en el tema del hospital, como lo dijo la alcaldesa Lorena Alfaro, pues si bien ya les dijeron que la propuesta del terreno es viable, aún falta integrar un expediente técnico jurídico con la propuesta de donación del predio y, lo importante, que se confirme la inversión del IMSS para su construcción.