Política y la niebla de la política

"La democracia", declaró Winston Churchill , "es la peor forma de gobierno, excepto por todas esas otras formas que se han probado de vez en cuando". ¿Pero qué tan malo es? Mirando la opinión pública en este momento, es difícil escapar a la impresión de que es realmente muy mala.

En principio, los votantes deberían juzgar a los políticos por sus acciones; deberían apoyar a los políticos que persiguen políticas que los ayuden, oponerse a los políticos cuyas políticas los perjudicarían. Sin embargo, para hacer esto, los votantes deben tener una idea razonablemente buena de lo que está haciendo la política.

Desafortunadamente, cuando se trata de política económica, que debería ser el tipo de política más fácil de evaluar, ya que sus efectos son visibles en la vida diaria de todos, hay pocas razones para ser optimistas sobre la relación entre política y opinión pública.

En un mundo sensato, los votantes tendrían tanto una imagen razonablemente precisa de lo que está sucediendo en la economía como una comprensión básica de qué aspectos de la economía están bajo el control de los políticos. En el mundo en el que vivimos, ninguna de estas cosas es verdad.

Empiece por el estado de la economía. Es posible que se sienta tentado a asumir que en un mundo en el que obtener y gastar ocupa una gran parte de la vida de todos, las personas tendrían una idea bastante clara de cómo está funcionando la economía, incluso si no están familiarizadas con la contabilidad del ingreso nacional. En realidad, sin embargo, las percepciones económicas están determinadas en gran medida por la cobertura de los medios y, cada vez más, por el partidismo.

De hecho, el papel del sesgo partidista se ha vuelto tan importante recientemente que la Encuesta de Consumidores de Michigan, probablemente el indicador más influyente de las percepciones económicas, lo destacó en su publicación de datos más reciente; se podría decir que la Encuesta de Michigan nos advirtió que no confiemos en la Encuesta de Michigan. Así es como ha cambiado el sentimiento del consumidor entre los demócratas y republicanos que se identifican a sí mismos desde 2019.

Entonces, cuando la Casa Blanca cambió de manos, los demócratas comenzaron a ofrecer una evaluación algo más positiva de la economía, mientras que los republicanos se volvieron mucho más negativos. De hecho, los republicanos ahora tienen una evaluación más negativa de las condiciones económicas que en marzo de 2009, la profundidad de la crisis financiera, cuando la tasa de desempleo era del 8.7% y la economía perdía 800,000 puestos de trabajo al mes.

Podría sentirse tentado a decir que esta divergencia refleja en parte diferencias en el tipo de personas que votan por los dos partidos: los propietarios de pequeñas empresas, que son fuertemente republicanos, sufren escasez de mano de obra, mientras que los trabajadores mal pagados, que tienden a votar por los demócratas, están experimentando aumentos salariales por encima del promedio.

Pero otros datos muestran una gran divergencia entre lo que dice la gente sobre el estado de la economía, que es bastante negativo en promedio, y lo que dicen sobre sus propias finanzas personales, que es bastante positivo.

Esta divergencia sugiere que las opiniones de la gente sobre la economía reflejan lo que ven en los medios de comunicación, a menudo partidistas, y lo que sus políticas dicen que debería estar sucediendo, en lugar de lo que ellos mismos están experimentando.

Muchos votantes parecen tener percepciones sesgadas de la realidad económica. Además, en la medida en que vean problemas genuinos, es posible que no tengan claro qué problemas pueden resolver los políticos y cuáles no.

Tomemos el precio de la gasolina, que ha subido alrededor de 1.50 dólares el galón desde sus mínimos pandémicos.

Los precios más altos de la gasolina representan una dificultad real para muchos estadounidenses, e históricamente los votantes parecían culpar al presidente cuando los precios de la gasolina suben. Sin embargo, los presidentes tienen muy poca influencia sobre los precios en el surtidor.

En el episodio actual, lo que impulsa los precios de la gasolina es un aumento en el precio global del petróleo crudo. Aquí está el precio del crudo Brent, es decir, el precio en los mercados europeos (que generalmente se mueve en conjunto con los precios en todas partes, porque el petróleo es un producto globalizado.

El crudo ha subido más de 60 dólares el barril. Y dado que hay 42 galones en un barril, esto significa que el precio del petróleo crudo utilizado para fabricar un galón de gasolina ha subido 1.50 dólares, lo que básicamente explica todo el aumento del precio para los consumidores. Es decir, los desarrollos fuera del control de cualquier presidente están impulsando un aumento de precios que seguramente es un factor en los índices de aprobación del presidente Biden.

Así que vivimos en una nación con muchos votantes que parecen tener tanto una visión distorsionada del estado de la economía como falsas creencias sobre qué aspectos de la economía pueden afectar los políticos. ¿Cómo se supone que la democracia funcione bien en estas condiciones?

Para ser claros, no estoy condenando a los votantes por no ser expertos en economía. La gente tiene hijos que criar, trabajos que hacer, vidas que vivir. No es razonable esperar que sean analistas de políticas sofisticados.

Pero el hecho es que las percepciones públicas se han desconectado enormemente de la realidad; la economía es solo un ejemplo. Es un verdadero enigma. Y si estás esperando que te proponga soluciones, pues hoy no.

