POR DONDE se le vea, el paso de Irma Eréndira Sandoval por la Secretaría de la Función Pública deja un saldo negativo. Ni atrapó peces gordos, ni promovió la transparencia, ni combatió la corrupción.

NOMÁS para darse una idea de los dos años y medio de su gestión, México cayó tres veces consecutivas en el índice anual sobre capacidad para combatir la corrupción, elaborado por Americas Society-Council of the Americas y Control Risks. Y en cuanto a transparencia, nuestro país se mantuvo como el peor en la materia entre los 37 integrantes de la OCDE. De acuerdo con Transparencia Internacional, México está al nivel de naciones como Bolivia, Paquistán y Kenia.

COMO PARTE del legado de "La Implacable" está el hecho de que su lucha contra la corrupción no llegó más allá de ver discrepancias en las declaraciones patrimoniales... y no ver las 23 casas de Manuel Bartlett. Su mayor "golpe" fue inhabilitar por 10 años a Luis Videgaray, que seguramente debe estar llorando por no poder trabajar en la 4T.

POR CIERTO QUE el nombramiento de Roberto Salcedo al frente de la SFP debe tener muuuy intranquilo a David Colmenares. Y no sólo porque una de sus primeras acciones como titular de la Auditoría Superior de la Federación fue despedir a Salcedo, pese a sus 18 años de experiencia en la institución.

RESULTA que Colmenares nombró como sustituto a Agustín Caso Raphael, quien es actualmente investigado por la Cámara de Diputados por haberse echado para atrás en su cálculo del costo de la cancelación del NAIM, después del enojo del Presidente.

LA CERCANÍA de Salcedo con AMLO se suma, además, a la insistencia de versiones en San Lázaro sobre una posible remoción de Colmenares. El que a PRIMOR mata, a PRIMOR muere.

ES UN POCO extraña la lógica de Andrés Manuel López Obrador, pues bajo el argumento de "no somos iguales"... ¡hace lo que más critica!

SEGÚN el mandatario, los profesionistas que no votaron por Morena son "aspiracionistas" y "egoístas" por querer mejorar su nivel de vida y desarrollarse laboralmente. En cambio sus ayudantes que también ascienden profesionalmente al ocupar puestos de mando en la administración pública no son aspiracionistas ni egoístas, sino buenas y honestas personas.

¿SERÁ porque los primeros lo tienen que hacer por la vía del esfuerzo y el sacrificio, en tanto que los segundos lo hacen por la vía del dedazo y la complicidad? Es pregunta que no usa doble vara para medir.

MUY IMPRESIONANTE el megasimulacro en la Ciudad de México: el gobierno de Claudia Sheinbaum megasimula investigar las causas del colapso de la Línea 12... haciendo todo lo posible para no encontrar responsables.