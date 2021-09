¿Por qué no hacer que los niños estén bien?

A los estadounidenses les encantan las historias de la pobreza a la riqueza, historias de personas que trascendieron la pobreza infantil para lograr el éxito como adultos. Sin embargo, a menos que sea totalmente ajeno a la realidad, seguramente se dará cuenta de que esas historias son la excepción, no la regla. Las desventajas de crecer en la pobreza (nutrición deficiente, atención médica deficiente, un medio ambiente empobrecido, la carga cognitiva que conlleva no tener suficiente dinero) pueden obstaculizar a los niños por el resto de sus vidas, ya menudo lo hacen.

Eso es o debería ser obvio. Lo que quizás no sepa es que los economistas realmente han cuantificado el daño de la pobreza infantil.

Verá, los programas de Estados Unidos contra la pobreza, como son, en particular los cupones de alimentos y Medicaid, no se implementaron todos a la vez. Los cupones de alimentos estuvieron disponibles en algunas partes del país antes que en otras; también lo hizo Medicaid, que también se amplió en una serie de saltos discretos. Este enfoque tartamudo y azaroso para ayudar a los niños pobres equivalía a una forma involuntaria de experimentación humana: podemos comparar las trayectorias de vida de los estadounidenses que recibieron ayuda crucial cuando eran niños con las de sus contemporáneos o casi contemporáneos que no.

Y varios investigadores, en particular Hilary Hoynes y Diane Whitmore Schanzenbach , han utilizado esta evidencia para demostrar que la pobreza infantil tiene enormes efectos adversos.

La semana pasada, casi 450 economistas, encabezados por Hoynes y Schanzenbach, publicaron una carta abierta a los líderes del Congreso que exponen este punto. "Los niños que crecen en la pobreza", declara la carta, "comienzan la vida en desventaja: en promedio, obtienen menos educación, enfrentan mayores problemas de salud y tienen más probabilidades de tener dificultades para obtener un empleo estable y bien remunerado en la edad adulta".

En respuesta, la carta pide al Congreso que saque a millones de niños de la pobreza al hacer permanente la expansión 2021 del Crédito Tributario por Hijos , que otorga a la mayoría de los padres $300 por mes por cada niño menor de 6 años y $250 por mes por cada niño de 6 a 6 años. 17.

Esta es una muy buena idea. De hecho, es una idea tan buena que aquellos que intentan encontrar argumentos en su contra realmente han estado raspando el fondo del barril.

¿Le preocupa el costo? En este momento, con tasas de interés cercanas a mínimos históricos, es un momento en el que Estados Unidos debería invertir en su futuro, y sacar a los niños de la pobreza es una inversión tan real como reparar carreteras y puentes. De hecho, la evidencia de una gran recompensa económica del gasto en niños es mucho más sólida que la evidencia de un alto rendimiento del gasto en infraestructura física (aunque deberíamos estar haciendo eso también).

De hecho, los beneficios de ayudar a los niños son tan altos que el costo probablemente sería mínimo incluso en términos estrictamente fiscales, porque ayudar a los niños a crecer y convertirse en adultos más productivos y saludables eventualmente significaría mayores ingresos fiscales y menores gastos médicos. A diferencia de los recortes de impuestos para los ricos, la ayuda a los niños pobres se pagaría en gran medida por sí misma.

¿Le preocupan los incentivos laborales? A diferencia de muchos programas contra la pobreza, que se desvanecen rápidamente a medida que aumentan los ingresos y, por lo tanto, tienen algún efecto negativo en el esfuerzo laboral (aunque este efecto probablemente sea exagerado), el Crédito Tributario por Hijos todavía estaría disponible para las familias de clase media. Por tanto, los efectos desincentivadores serían mínimos.

Ah, y la sugerencia de que el crédito fiscal esté vinculado a un requisito de trabajo es una idea realmente terrible, tanto moral como prácticamente. El objetivo aquí es ayudar a los niños a tener una oportunidad justa en la vida; ¿Realmente queremos castigarlos por los pecados, si los hubiere, de sus padres? Y agregar requisitos de trabajo significaría colocar una onerosa carga de papeleo precisamente en las personas menos capaces de lidiar con ello; recuerde, uno de los mayores costos de la pobreza es la carga cognitiva que impone a los pobres.

Básicamente, no hay buenos argumentos en contra de que el Crédito Tributario por Hijos ampliado sea permanente. La oposición se reduce a una aversión visceral por cualquier programa de gobierno que ayude a los pobres o al deseo de perpetuar un sistema que no solo mantiene a los pobres en la pobreza sino que condena a sus hijos a la misma suerte. Y se supone que Estados Unidos es mejor que eso.

Aquellos que tienen, recibirán. Los que no perderán. Eso dice la Biblia y todavía es noticia.

