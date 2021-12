¿Por quién doblan las campanas? Están doblando por la Alianza Federalista de gobernadores rebeldes. El velorio fue ayer en Tabasco, donde se reunió o, mejor dicho, revivió, la Conago. Lo más sorprendente fue que asistieron 31 de los 32 mandatarios estatales. El único ausente fue Enrique Alfaro, pero el de Jalisco faltó no por diferencias, sino que se disculpó por estar de vacaciones.

Cuentan que tuvieron que hilar bastante fino el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el nuevo dirigente de la Conago, el hidalguense Omar Fayad, para concretar el reagrupamiento de gobernadoras y gobernadores de todos los partidos, incluido el naranja Samuel García, de Nuevo León.

Habrá quienes digan -sobre todo ex gobernadores- que la agrupación ya dejó de ser contrapeso al poder presidencial. Sin embargo, en un país en el que se promueve la discordia cada mañanera, de algo seguramente servirá que se abran espacios de diálogo. ¡Más nos vale!

***

A ver, a ver, ¿no decían que en la 4T no había impunidad y no se solapaba a nadie? La pregunta viene al caso, porque el Presidente cubrió con su manto protector a Carlos Romero, el ahora ex procurador fiscal que es investigado por la UIF. Pese a existir un expediente por presunta evasión y varias acusaciones sobre su proceder irregular, desde Palacio Nacional le dieron cobijo y lo hicieron ¡vocal del IPAB! La suerte del funcionario, el ciudadano la desea. ¿O cómo era?

***

Con eso de que los morenistas no están dando el ancho para juntar 2 millones 758 mil firmas que se requieren para la revocación de mandato, están recurriendo a muchas triquiñuelas, por llamarles de alguna manera.

No sólo han "firmado" difuntos, fantasmas y hasta perros, sino que ahora también están recolectando firmas... ¡en el kínder! Esto está ocurriendo en los Cendis (Centros de Atención Infantil), que maneja el Partido del Trabajo.

Esas estancias son controladas por Guadalupe Rodríguez, esposa de Alberto "Beto" Anaya, el verdadero dueño del PT. Cuentan que a los empleados de los Cendis les están exigiendo que cada uno lleve su credencial de elector y las de tres personas más, para registrar sus firmas en favor de la revocación. Habrá que ver que opinan en el INE de los moditos petistas.

***

El gobierno más humanista de la historia decidió sin decir ¡agua va! desaparecer el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Ojalá que las explicaciones sobre esta decisión sean tan candentes como un mediodía en Mexicali; que los recursos para desastres se desborden como los ríos en Tabasco; y que algún día el repudio por la ciencia en este gobierno se derrita como el hielo de los volcanes. Total: el sexenio se acaba en 2024, ¡a quién le importan las próximas generaciones!

