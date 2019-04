Por todas las canicas

De los creadores del “Buen Fin” llega “El Mejor Puente”, que se realizará del 30 de abril al 5 de mayo.

León se suma a la iniciativa que comenzó en Monterrey, Nuevo León. -Ahora será en 40 entidades de México-, y su plan es hacerlo en grande, porque a diferencia del resto del País, en la ciudad zapatera le entrarán los comerciantes, pero también los hoteleros, los restauranteros, y todos aquellos sectores que estén interesados en sumarse al programa que busca de que el consumidor aproveche el pago de sus utilidades para comprar el regalo del niño, de la mamá, del trabajador, del profesor y hasta del estudiante, por adelantado.

Gabino Fernández Hernández, el capitán de los comerciantes en León, compartió que el plan es que durante estos 6 días se genere una ganancia por 500 millones de pesos, con la participación de al menos 2 mil 500 establecimientos. Y atención no es necesario que sea afiliado a algún organismo empresarial, simplemente si está interesado, se registra en elmejorpuente.com y listo.

Para aquellos que no tienen considerado gastar en productos, el plan de la Canaco es que se sumen también lugares de entretenimiento y cultura como son el Parque Explora, el Parque Metropolitano y los museos en León.

Atención

Si todo funciona conforme a lo proyectado por la Dirección de Turismo en León, en los próximos 3 años su titular Gloria Magaly Cano de la Fuente bien podría considerar redactar un libro que lleve por nombre “El cómo no te detienes y sigues avanzando”.

Ahora que varios directores municipales de turismo han expresado su preocupación ante el recorte de los recursos en el presupuesto del Gobierno federal para este sector que representa el 10% del PIB en México, al platicar con la encargada de la dirección de Turismo y Hospitalidad de León, nos compartió que ante este hecho quien entrará al quite será el Gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Esto como un acuerdo previo que hicieron para que la posible no llegada del presupuesto no fuera la excusa para no cumplir con los proyectos turísticos.

En esas reuniones previas manejaron justamente los diferentes escenarios que podrían darse ante la falta de presupuesto, considerando la entrada de un gobierno nuevo que todavía no cuenta con mucha claridad en cuanto a cómo van a hacer las nuevas reglas de operación; y uno de los temas fue precisamente ese:

En caso de que no llegue el recurso federal que se esperaba el cómo no te detienes y sigues avanzando.

Magaly de la Fuente nos contó que hay algo de lo que están conscientes y es que no pueden estar dependiendo de la definición de estrategias del Gobierno federal, así como con el apoyo de infraestructura, congresos, eventos.Esta semana esperan que quede ya cubierto el de capacitación; los apoyos ya están definidos, en caso de llegar un recurso adicional sin duda que no caerá nada mal.

Pero por lo pronto en León, yo creo que sí podemos estar tranquilos y estar con la seguridad de que la dinámica va a continuar porque definimos una estrategia que no dependa necesariamente del Gobierno federal, mencionó la funcionaria.

Allá no, aquí sí

Mientras en Celaya la Asociación de Hoteles podría enviar una carta al Gobierno municipal, encabezado por Elvira Paniagua, si éste descarta más inversiones relacionadas con hoteles; en León, un par de hoteles están en construcción, y se espera que se concreten otros más, pues sus directivos han mostrado interés en que estos lleguen a la ciudad.

Los hoteles en proceso de edificación, uno al sur y otro al norte de la ciudad, ofrecerán un aproximado de 300 habitaciones que se sumarán a las 8 mil que ya ofertan las 75 marcas existentes, de acuerdo con datos de la Asociación de Hoteles, que dirige Juan Pablo Rocha.

En los últimos 5 años, en Celaya se han instalado siete nuevos hoteles, y un par más está en construcción, lo que deja una derrama económica de más de mil 800 millones de pesos y mil 500 nuevas habitaciones.

No obstante, la razón de pensar en una posible negativa a más cadenas de hoteles se debe a que los primeros tres meses del año, Celaya y también Irapuato tuvieron una ocupación hotelera del 36.3%, la más baja que se ha registrado durante un arranque de año.