Preocupante la frivolidad de Secretaría de Hacienda al plantear el ejercicio de austeridad

Sería de risa loca si no fuera tan preocupante, la frivolidad de la Secretaría de Hacienda al plantear el ejercicio de austeridad -así le llama- para el INE. Y es que en apenas cinco paginitas hace unos curiosos ajustes, recortando lo que no existe, ahorrando en donde no se puede ahorrar y queriendo tomar lo que debería ser intocable.

De entrada habla de reducir las percepciones de mil 336 plazas directivas, pero en el INE sólo hay 121 dentro de esas categorías. Luego afirma que no se tocarán las plazas sindicales, pero resulta que en el instituto... ¡ni siquiera hay sindicato!

Y lo que resulta más desconcertante es que plantea tomar dinero del fideicomiso creado para los pasivos laborales del organismo electoral. Eso traducido al español significa repetir en el INE el error y terror presupuestal de la CFE y de Pemex, que tienen un barril sin fondo en el tema de pensiones.

La gran duda en todo esto es si realmente Rogelio Ramírez de la O, como titular de Hacienda, fue el autor de este sesudo análisis... o si alguien en Palacio Nacional hizo las cuentas alegres y les puso las siglas de la SHCP.

*

Acorde con los tiempos de la Cuarta Simulación, el tan cacareado relevo en el sindicato petrolero resultó ser una vacilada. Porque quien quedará a cargo será un cómplice de Carlos Romero Deschamps. Se trata de Ricardo Aldana quien ya es prácticamente el candidato oficial, dada la débil oposición que ha encontrado.

Cosa curiosa el líder petrolero es un viejo conocido del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. No es por amarrar navajas, pero da la impresión de que a la titular del Trabajo, Luisa María Alcalde, le pasaron una bola ensalivada y ni cuenta se dio.

*

La política de "abrazos, no balazos" le está amargando la vida a los consumidores y no a los delincuentes. ¿Se ha fijado que el kilo de limón no baja de los 80 pesos? Pues en mucho tiene que ver el fracaso de la estrategia de seguridad del gobierno federal.

Resulta que en Michoacán se desplomó la producción de limón, no sólo por el clima, sino por la violencia en Tierra Caliente. En el caso específico de Tepalcatepec, donde imperan los cárteles de la droga y la autoridad nomás no pinta, cientos de hectáreas se quedaron sin trabajar debido a la presencia del crimen organizado. El propio gobierno estatal calcula que sólo en ese lugar, las pérdidas para los limoneros son de 243 millones de pesos. Y, desgraciadamente, del cielo no caen limones.

*

La ola de contagios está tan severa que en la 4T ya hay más funcionarios con diagnóstico positivo de COVID-19, que funcionarios con resultados positivos en su gestión.

