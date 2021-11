A principios de julio de este año, me tocó acompañar a la entonces alcaldesa electa Alejandra Gutierrez al municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. Este viaje se llevó a cabo con la finalidad de observar los casos de éxito que ha implementado este municipio en favor de sus ciudadanos, principalmente en temas de formación policial, atención ciudadana y un término hasta ese entonces desconocido, el presupuesto participativo.

Fuimos atendidos por el alcalde San Petrino el C. Miguel Treviño de Hoyos, quien con su equipo de trabajo nos dieron una amplia explicación de esta novedosa forma de participación ciudadana en las decisiones del Ayuntamiento.

El Presupuesto Participativo es un proceso de intervención directa, permanente, voluntaria y universal mediante el cual la ciudadanía conjuntamente con las autoridades delibera y decide la asignación de recursos públicos, asimismo se identifica como un proceso de consulta y diálogo entre la comunidad y las autoridades sobre cuáles son las prioridades de inversión de un municipio.

Con la figura del presupuesto participativo el Gobierno otorga a la ciudadanía el poder de decisión sobre los presupuestos públicos, una vez que se decidan y se aprueben las propuestas, el personal técnico de la Administración, emite informes de viabilidad económica, técnica y jurídica sobre las iniciativas ciudadanas.

Las ventajas de los presupuestos participativos son entre otras, las siguientes: Permiten a la ciudadanía decidir en qué se gastan sus impuestos; integran a toda clase de ciudadanos, y ayudan a determinar cuáles son las principales prioridades ciudadanas.

Derivado de esta experiencia, y ya como Ayuntamiento en funciones, el pasado 28 de octubre en sesión de cabildo de nuestra ciudad, todos los ediles del PAN, PRI y MC, presentamos una iniciativa para que se discutiera en comisiones esta figura y su necesaria incorporación en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, ya que actualmente nuestra entidad no contempla esta forma de participación ciudadana en los municipios.

En caso de que estas modificaciones sean aprobadas por el Congreso de Guanajuato, la alcaldesa Alejandra Gutierrez Campos ha dispuesto proponer qué en el próximo presupuesto de egresos 2022 para nuestra ciudad, se incluya una partida inicial de 100 millones de pesos para que los ciudadanos puedan decidir en donde quieren que se ejerzan los recursos que vayan a sus colonias.

De esta forma, los colonos podrán influir e incidir, por ejemplo, si quieren que en su colonia se construya un puente, un parque, una caseta de policía, juegos infantiles, etc. algo que sin duda es una democratización del ejercicio de los recursos públicos, de manera que no todo se lleve a cabo a través del H. Ayuntamiento, en donde, a veces no llegan a ser escuchadas o entendidas todas las necesidades de cada rincón de nuestra ciudad.

El día de ayer en sesión de Ayuntamiento se aprobó turnar esta iniciativa a la Cámara de Diputados estatal, confiando en que los legisladores locales analicen y aprueben una reforma a la Ley Orgánica Municipal, de manera que esta nueva modalidad pueda ser aplicable en los municipios de nuestro estado y de esta forma involucrar y empoderar a los ciudadanos en el ejercicio de los recursos públicos.

El presupuesto participativo será factor importante para que los ciudadanos vean resueltas las necesidades reales que tienen en sus colonias y cuadras, evitando con esto que los problemas se sigan resolviendo desde los escritorios de los servidores públicos, trasladando estas decisiones a las calles en donde habitan y conviven los ciudadanos y sus vecinos, poniendo a nuestra ciudad, nuevamente, como líder en iniciativas que promuevan la participación ciudadana.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos