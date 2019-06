Un gran amigo y mentor comentaba cómo se debían establecer las prioridades. Un familiar suyo, al que le tenía rentado un negocio, llegó con una larga cuenta de gastos de la empresa. Le explicaba a detalle cada uno de sus egresos comprometidos y al final de la lista aparecía la renta que debía pagar.

Los ingresos no me dan porque tengo todo este listado y no alcanzo para pagarte”, le explicó, esperando benevolencia de su parte o que simplemente le dijera: primero tus gastos y cuando tengas dinero me pagas a mí.