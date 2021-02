¡QUÉ BÁRBARO! ¿Se acuerdan cómo le fue al PRI cuando Roberto Madrazo se agandalló el partido? Bueno, pues algo similar es lo que hizo Alejandro "Alito" Moreno con las candidaturas plurinominales. Las repartió entre sus cercanos, sus muuuy cercanos y hasta para él mismo: sin tantito pudor, el campechano se puso en el primer lugar.

LOS PRIMEROS lugares de las listas de las cinco circunscripciones, que son los que tienen prácticamente asegurado su boleto en San Lázaro, están ocupados por priistas del grupo de "Alito", empezando por Paloma Sánchez, Hiram Hernández, Pablo Guillermo Angulo y Carlos Miguel Aysa, por mencionar algunos. Hay molestia entre varios grupos priistas, empezando por el bloque de gobernadores, porque de plano los marginaron en la confección de las listas.

Y COMO el priismo es un mal hereditario, también aparecen cachorros de viejos y no muy bien recordados personajes tricolores, como Emilio Gamboa y José Murat: sus hijos Pablo Gamboa y Eduardo Murat. Con estas nominaciones y las del PAN, ya no queda claro si la alianza de Sí por México es para derrotar a Morena... ¡o para apoyarla!

HABLANDO de priistas, ¿a poco no tienen nada que decir Manuel Bartlett e Ignacio Mier sobre su querido amigo Mario Marín? No es por recordarles su pasado tricolor, pero el "góber precioso" fue secretario de Gobierno en la administración de Bartlett en Puebla. Y el actual coordinador de Morena en San Lázaro eran tan cercano a Marín que hasta lo hizo dirigente estatal del PRI, pero ese dato no aparece en su biografía oficial. ¡Qué curioso!

HOY QUE Olga Sánchez Cordero tome el micrófono en el Teatro de la República, ¿a qué Constitución le va a dedicar unas sentidas y profundas palabras? Porque está, por ejemplo, la Constitución de los discursos políticos, esa que todos los políticos, empezando por los presidentes, han jurado defender y han terminado usándola de trapeador.

ESTÁ TAMBIÉN la Constitución de cartón en la que se plasman cada sexenio buenos deseos, grandes propósitos, derechos fundamentales... que nomás no se cumplen. Tal vez la secretaria de Gobernación quiera hablar de esa Carta Magna que lleva el sello de la 4T: más poder para el Presidente; las dádivas elevadas a rango constitucional, aunque no haya con qué pagarlas, y la cimentación de un proyecto político que mira pa' atrás.

EN LOS 104 años que cumple hoy la Constitución, se le han realizado 741 modificaciones que, lejos de rejuvenecerla, han hecho que envejezca muy mal.