¡Qué enojado está el Presidente! Resulta inocultable el mal humor que en estos días derrama Andrés Manuel López Obrador, tanto en sus palabras como en su lenguaje corporal, sus muecas, sus silencios, sus ataques. Pocas veces se le ha visto tan de malas.

Todo indica que no ha terminado de rumiar sus dos fracasos domingueros: la desangelada revocación de mandato -que ya ni quién la recuerde- y el revés en San Lázaro que lo convirtió en el primer Presidente al que le niegan una reforma constitucional.

Sabido es que López Obrador no sabe perder: jamás ha aceptado una derrota. Y en este caso no perdió sólo una reforma, sino la posibilidad de un legado, al estilo de Lázaro Cárdenas y la expropiación petrolera. De ahí la cantaleta contra los "traidores a la patria", como una manera de desquitar su coraje.



*

Una vez más comenzaron los dimes y diretes sobre la permanencia de Ricardo Monreal al frente de la bancada de Morena en el Senado.

Cuando mandaron de Palacio Nacional a Gabriel García, el operador electoral de AMLO, se dijo que le quitaría el mando a Monreal... y nada. Cuando regresó Olga Sánchez Cordero, lo mismo. Y ahora que Citlalli Hernández se reintegró al Senado, vuelven a alborotarse los morenistas.

Está por verse si la secretaria general de Morena realmente se avienta a intentar desbancar a Monreal. De lo que no hay duda es que son de grupos antagonistas y, seguramente, hará todo por ponerle piedritas y piedrotas en el camino al zacatecano. ¡Se llevan pesado!



*

Más de uno en el sector turístico se pregunta en qué anda pensando el secretario Miguel Torruco. Y es que nomás no les cuadra que el titular de Turismo se fue a Barcelona a promover el Tianguis de Pueblos Mágicos. Peeero, resulta que decidió llevar como aliada a una aerolínea ¡de Qatar!

Obviamente en México se preguntan si, de pura casualidad, el funcionario federal está enterado de que hay aerolíneas nacionales que también conectan países europeos con ciudades mexicanas. Sobre todo porque Torruco tendrá que hacer magia para que los turistas europeos puedan llegar en avión hasta Atlixco, Tequisquiapan o Tacámbaro.



*

En Londres se está subastando, a partir de 5 millones de dólares, la playera de "la mano de Dios", el famoso gol ilegal de Diego Armado Maradona en el Mundial México '86. Tanto dinero por una marrullería... ¿cuánto nos darán por las de Manuel Bartlett?