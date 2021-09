¿Qué le vio Andrés Manuel López Obrador al gobernador saliente de Sinaloa, el priista Quirino Ordaz, como para nominarlo como embajador en España, una de las representaciones diplomáticas más importantes para México?

Más aún, después de que lleva tres años denunciando de manera constante supuestos actos de corrupción de la administración del también tricolor Enrique Peña Nieto justamente con empresas españolas.

Y, sobre todo, tras la tensión innecesaria que le han metido desde Palacio Nacional a la relación bilateral con su exigencia de que la corona y el gobierno de España pidieran disculpas a México por sus "excesos" en la Conquista y la Colonia.

En ese contexto nomás no se entiende que en vez de un diplomático de carrera sea nombrado un político y empresario turístico. A ver cómo toman esa señal en el gobierno español.

***

Con el ojo cuadrado se quedaron muchos en la Auditoría Superior de la Federación al enterarse del más reciente refuerzo que reclutó el titular de ese organismo, David Colmenares.

Y es que contrató como asesor al ex auditor de Veracruz Antonio Portilla Vásquez, quien tuvo a su cargo revisar las cuentas públicas del ex gobernador Javier Duarte y, en su momento, no vio la robadera de recursos públicos que finalmente llevaron a la cárcel al priista.

Pero quizás lo que más sorprende es que Portilla está adscrito al área encargada de la capacitación de los auditores federales y que también ha dado cursos en los organismos de varias entidades del país, por lo que hay quienes se preguntan si les está dando clases de cómo revisar a fondo ¡para no encontrar nada!

***

Llama la atención que mientras el gobierno de la CDMX, que encabeza Claudia Sheinbaum, ya permitió la reapertura de todas las actividades económicas incluidas las de bares y antros, en el Congreso local siguen las restricciones... cuando así les conviene a Morena y sus aliados.

Ocurre que los morenistas insisten en que la sesión del 17 de septiembre, en la que la jefa de Gobierno presentará su tercer informe de gobierno, sea virtual y no presencial, con todo y que ya han sesionado varias veces en el salón de plenos y de que la gran mayoría de los diputados y funcionarios locales que acudirían ya están vacunados.

Es por eso que legisladores de otros partidos acusan que, más que una precaución sanitaria, la verdadera razón que tiene la fracción mayoritaria para sesionar de manera remota es proteger a la precandidata presidencial de los posibles abucheos e interpelaciones de la oposición.

Opinión en tu buzón Deja tu correo y recibe gratis las columnas editoriales de AM, de lunes a domingo

Las noticias de AM en

Síguenos