¡QUÉ RARO! En ninguna parte del Artículo 89 de la Constitución se establece que entre las facultades del Presidente de México esté la de imponer su forma de pensar o su moral al pueblo. Ni una sola línea hay al respecto.

Y DADO que los gobernantes sólo pueden hacer lo que tienen permitido por las leyes, resulta extraño que Andrés Manuel López Obrador esté todos los días con la cantaleta de que quiere “una nueva clase media”, que se comporte de acuerdo a lo que él considera bueno. Como que nadie le ha explicado que imponer una moral por ley es propio de dictaduras o estados teocráticos, como el talibán, y no de una democracia moderna.

SI LO QUE López Obrador quería era salvar almas -y no al país- tal vez hubiera sido mejor que fundara su propia religión, con él como profeta y mesías, para que tuviera miles de feligreses que lo adoraran y que lo escucharan dar su sermón todas las mañanas desde el púlpito. ¡Ah, caray!

EL INTERÉS de la Federación por la matanza en Reynosa parece ser nomás de dientes pa’ fuera. Cosa de ver que la FGR atrajo el caso, peeero únicamente por los delitos federales (como la portación de armas). Eso significa que no está investigando ni a los homicidas ni las causas del asesinato de 19 personas, la mayoría civiles inocentes.

EL DESDÉN del Gobierno federal viene desde antes, pues apenas la semana pasada la Guardia Nacional retiró ¡5 mil elementos! de la zona que está bajo fuego. Tal vez es tiempo de que alguien reconozca que la estrategia no, en serio no está funcionando; y que el crimen organizado no, tampoco se está portando “muy bien”, como dicen por ahí.

MUCHOS se preguntan por qué el verde Raúl Bolaños-Cacho insiste en eso de que está “compitiendo” por la presidencia del Senado, cuando ya está decidido que esa posición la ocupará una mujer de Morena a partir de septiembre.

TODO INDICA que se trata de una pantomima del senador del PVEM con el objetivo de promoverse hacia la gubernatura de Oaxaca. Con todo y que despacha de verde, para nadie es un secreto que su padrino político es el gobernador priísta Alejandro Murat, a quien tanto le gusta presumir su buena relación con ya saben quién.

A ESO se suma que el senador es el autor del madruguete legislativo que extendió ilegalmente la presidencia de Arturo Zaldívar en la Suprema Corte, que tanto defiende el Presidente. De ahí que la pregunta obligada es si Bolaños-Cacho se convertirá en el primer hijo del PriMor Verde.

A PROPÓSITO del presidente de la SCJN, ¿y ahora qué va a hacer con Netzaí Sandoval Ballesteros? Dicen que lo nombró titular del Instituto de Defensoría Pública por quedar bien con su hermana Irma Eréndira. Pero ahora que “La Implacable” salió por la puerta de atrás de la 4T, ¿a poco Zaldívar va a mantener al hermanito en el cargo? Es pregunta que juega a... los quemados.