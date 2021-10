¿Qué tan resistentes están sus defensas naturales?

¡Saludos esperanzadores para tu salud! Desde que apareció la pandemia de COVID-19, comenté que la clave para evitar el contagio era y seguirá siendo, que nuestro sistema inmunológico estuviera fuerte. Nuestro organismo o sea nuestro cuerpo, posee millones de células especializadas que forman el ejército defensor para combatir las bacterias, los hongos, los virus que son nuestros enemigos que producen las enfermedades. La fortaleza de ese ejército se logra con una alimentación adecuada. En los últimos años apareció la ciencia INMUNOBIÓTICA, que es poco conocida. El Doctor Joaquín González Aragón G. es el impulsor y difusor de esta nueva ciencia. Antes de continuar con la recomendación quiero comentarles lo que me pasó en una de esas veces que asisto a mi librería consentida, la de mi preferencia (la de Juárez): Sin buscar el libro que estoy recomendando, él me encontró, se topó conmigo, me atrajo, me llamó y mentalmente me dijo AQUÍ ESTOY, TÚ ME NECESITAS Y TAMBIÉN ME NECESITAN MUCHÍSIMAS OTRAS PERSONAS, DIFÚNDEME EN TU COLUMNA. Me quedé asombrado pero de rato me repuse y me acordé de la Ley de la Atracción. Horas después, estando ya en casa y empezando a leer el libro, el Dr. Joaquín González Aragón G. mentalmente me dijo: “Soy investigador y docente. Mi vida académica me ha empujado a desempeñarme como: Ponente, conferencista, docente en universidades. Estoy participando en sociedades investigadoras médicas tanto en México como en el extranjero. El editor por su cuenta, comenta que el Doctor Joaquín González Aragón G. es un impulsor de la ciencia reciente conocida como INMUNOBIÓTICA. Y también me pidió que haga resaltar que es capaz nuestro sistema inmunitario de defendernos de nuestros enemigos: las bacterias, los hongos y los virus. Mi comentario personal es que necesitamos educarnos en la cultura de nuestra salud con la intención de que mejore nuestra calidad de vida y el modo de envejecer sin causar lástimas. El cuerpo humano bien alimentado (nutrido), tiene la capacidad de destruir cualquier enemigo o bicho dañino que entre a nuestro organismo. Recientemente los investigadores científicos están creando esta ciencia llamada INMUNOBIÓTICA. Entre muchos otros hallazgos han logrado darse cuenta de lo siguiente: “La incapacidad de los antibióticos creados en el laboratorio para eliminar los procesos infecciosos y la presencia de bacterias resistentes a dichos antibióticos ha conducido a la ciencia médica a concluir que la respuesta a cualquier enfermedad no es la creación de antibióticos más potentes. Y estos científicos han determinado que la solución se encuentra en atacar la enfermedad desde adentro, fortaleciendo la red de defensas naturales propias de nuestro cuerpo: EL SISTEMA INMUNITARIO, formado por millones de celular especializadas. Cuando este sistema funciona bien, se encarga de los problemas pequeños antes de que se vuelvan grandes. Para mí como recomendador de libros, es triste saber que no puedo comentar tantos datos valiosos que se quedan en el libro. Nada más alcanzo a señalar que tenemos millones de guardianes en nuestro organismo que están alerta las 24 horas del día para detectar y destruir todos los seres microoscopicos que pueden ocasionar problemas en el organismo. Se quedaron más de 150 páginas sin comentar. Nos leeremos en la próxima. El Pilón Filosófico: “La cultura de tu bien-estar es casi gratuita, está a tu alcance, la encuentras en este maravilloso libro. Editorial: CA, Precio: $150, Capturista: Mónica Caballero.

