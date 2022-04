¿Qué tan verde es tu metrópolis?

Normalmente, una elección especial para la Asamblea del Estado de California no tendría mucha importancia nacional, especialmente una elección en San Francisco, una ciudad liberal y demócrata que es lo opuesto a un distrito indeciso.

Pero esta elección en particular se peleó en gran medida por la política de vivienda. El ganador contó con el respaldo del nuevo movimiento Yimby (Sí en mi patio trasero), que surgió en oposición al nimbyismo, que exige más construcción de viviendas y una mayor densidad de población urbana. Y si esto es una paja para la política nacional, las consecuencias tanto para la economía como para el medio ambiente podrían ser enormemente positivas.

Algunos antecedentes: en vísperas de la pandemia de coronavirus, las grandes ciudades de Estados Unidos estaban, en muchos sentidos, en mejor forma que nunca antes en su historia. Los problemas sociales urbanos no habían desaparecido, pero habían retrocedido. En Nueva York, en particular, los homicidios se redujeron en un 85% desde su nivel en 1990. Al mismo tiempo, la economía del conocimiento estaba atrayendo empresas a grandes áreas metropolitanas altamente educadas.

Por un tiempo, parecía que la pandemia podría revertir estos logros: el coronavirus golpeó duramente a Nueva York durante sus primeros meses, y hubo muchas afirmaciones de que la alta densidad de población era un peligro para la salud. Sin embargo, a medida que aprendimos más sobre cómo lidiar con el virus, y especialmente después de que las vacunas estuvieron disponibles, las áreas urbanas densamente pobladas se volvieron sustancialmente más seguras que las áreas rurales , aunque solo fuera porque sus residentes estaban más dispuestos a usar máscaras y vacunarse.

Es cierto que el crimen, especialmente los tiroteos, aumentó considerablemente durante la pandemia. Pero esto no se limita a las grandes ciudades . E incluso ahora, la tasa de criminalidad de Nueva York es considerablemente más baja que cuando, por ejemplo, Rudy Giuliani era alcalde. (¿Qué pasó con él?)

Y si los mercados inmobiliarios sirven de indicación, el atractivo de las grandes ciudades se ha recuperado. Los alquileres en Nueva York cayeron con fuerza durante lo peor de la pandemia, pero ahora han revertido por completo esa caída.

Lo cual es un problema. Verá, las ciudades se han convertido en lugares muy deseables para vivir y trabajar; como explicaré en un minuto, también son buenos para el medio ambiente. Pero se han vuelto cada vez más inasequibles, en gran parte debido a la oposición a nivel local a las nuevas construcciones.

¿De dónde viene esta oposición? Siempre ha habido un segmento de la opinión estadounidense que considera que la vida urbana densa es inherentemente distópica. El senador Tom Cotton fue ampliamente objeto de burlas cuando tuiteó (falsamente) que los demócratas “quieren que vivas en áreas céntricas y edificios de gran altura, y que camines al trabajo o tomes el metro” como si este estilo de vida, que muchos de ellos nos pareció atractivo, fue horrible. Pero muchos estadounidenses probablemente comparten sus puntos de vista.

Parte de la oposición también refleja egoísmo: los residentes adinerados de comunidades caras a menudo quieren mantener altos los precios de la vivienda restringiendo la oferta de viviendas.

Pero una proporción significativa de la oposición a la densidad puede reflejar malentendidos honestos de lo que hace la densidad.

Según una encuesta reciente de YouGov, tres de cada cuatro estadounidenses creen que es mejor para el medio ambiente si las casas se construyen más separadas. Y puedes ver por qué creen eso. Alguien que vive en un suburbio frondoso, y mucho menos en un área rural, está rodeado de más vegetación que alguien en un rascacielos urbano. Entonces, ¿no sería la nación en su conjunto más verde si todos se dispersaran más?

La respuesta, por supuesto, es no, porque este punto de vista aparentemente de sentido común implica una falacia de composición. Imagínese tomar una milla cuadrada de Manhattan con unas 70,000 personas (que, dicho sea de paso, es mucho más tranquila y se siente mucho menos abarrotada de lo que la gente que no ha vivido en un vecindario así puede imaginar fácilmente) y extender su población a un suburbio típico densidad. Estas personas ocuparían entonces unas 35 millas cuadradas. La huella de sus casas, las carreteras que necesitan para moverse (porque todo tiene que hacerse en un automóvil), sus centros comerciales, etc., terminarían pavimentando mucho más espacio verde del que usaron en Nueva York.

Las ciudades densas también usan mucha menos energía per cápita que los suburbios, en gran parte porque sus residentes manejan menos, confiando en cambio en caminar y varias formas de transporte público, incluido el modo extremadamente eficiente conocido como ascensor.

Entonces, si bien nadie sugiere que obliguemos a los estadounidenses a vivir como los neoyorquinos, permitir que más personas vivan de esa manera al permitir una mayor densidad sería bueno para el medio ambiente.

También sería bueno para la economía. Algunas personas están dispuestas a pagar precios muy altos por viviendas urbanas porque son más productivas en las grandes ciudades. Por lo tanto, limitar la densidad empobrece a Estados Unidos al impedir que los trabajadores aprovechen al máximo sus talentos. Un estudio reciente estimó que la reducción de las restricciones de uso de la tierra en algunas ciudades importantes agregaría un 3.7 por ciento al producto interno bruto de los EU, es decir, casi $900 mil millones al año.

Así que escuchémoslo por Yimby. La oposición a la densidad urbana ha causado un daño notable. Reducir esa oposición podría hacer una sorprendente cantidad de bien.

@PaulKrugman