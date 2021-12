***¿Quién es?

El colmo de las cosas, a pesar de que Jaime Rochìn del Rincón, comisionado de Atención a Vìctimas en Guanajuato, es un funcionario nombrado por el Congreso local, ni los diputados ni el secretario General del Congreso, Christian Cruz Villegas, saben quién es.

Por supuesto, no tener en el radar al encargado de la atención a las víctimas en la entidad refleja el grado del interés, en este caso, del desinterés que tienen en el tema.

*Ni idea

El desconocimiento de los legisladores fue evidenciado durante la rueda de prensa de la Junta de Gobierno y Coordinación Política al cuestionar a los legisladores sobre el documento enviado por el comisionado al Congreso.

***¿Cuál documento?

Resulta que los integrantes de la Junta de Gobierno del Congreso local ni enterados estaban de que Rochín del Rincón envió un oficio para solicitar una reunión y poder presentar su informe de actividades y de paso sugerir algunas reformas a la legislación.

*¿De qué me hablas?

A la pregunta no hubo respuesta, el presidente de la Junta de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres aseguró que no había una solicitud de este tipo y peor aún, Cruz Villegas no supo ni de quien se trataba.

*Estaba en el archivo

El oficio fue enviado al Congreso desde el 25 de noviembre, es decir, hace 13 días, fue enviado de forma electrónica y fue dirigido al Secretario General.

***Jalisco vs Guanajuato

En esta época de duelos y enfrentamientos entre Jalisco y Guanajuato, coinciden los encuentros futboleros del León-Atlas y de Guanajuato-Jalisco sobre la disputa de las aguas de la presa El Zapotillo en la cancha de la Conagua.

*¿Qué tal si vuelvo a perder?

En cuanto a apuestas, el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo no quiso hacerlas porque dijo que Enrique Alfaro, su homólogo de Jalisco, le va a las Chivas. Así que esto le convino, porque no vaya a ser que si apostara, Alfaro le ganara la partida como ya lo hizo en agosto con el agua de la presa El Zapotillo.

*Varas distintas

La dirigencia estatal del PAN, que comanda Eduardo López Mares, mide con distintas varas, pero muy distintas, a sus allegados y a sus críticos.

*Presunto inocente

Como ya lo había dicho antes Román Cifuentes Negrete, en agosto, cuando era dirigente panista, a Jorge Romero Vázquez, diputado federal electo imputado por presunta violación, esperarán a que le dicten sentencia para determinar si le inician un proceso de sanción por parte del partido. Todo, para respetar su presunción de inocencia.

*Acumula denuncias

Esto, a pesar de que tiene dos denuncias en el Ministerio Público por ese presunto delito, está vinculado a proceso por una de ellas, estuvo preso casi tres meses.

*No hables mal

En cambio, a Carlos Arce Macías, sólo por ejercer su derecho a la libertad de expresión, consagrado no sólo en el artículo 6 de la Constitución Política Federal, sino en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y tratados internacionales, le iniciaron un procedimiento de expulsión, que por cierto, parece estar estancado.

*Críticas a Navarro

Esto, sólo por criticar al panista Alejandro Navarro Saldaña, entonces candidato a la reelección en la Presidencia Municipal panista de la Capital, cuando andaba en campaña este año.

*Panistas juaristas

Pareciera que en la dirigencia estatal del PAN aplican la máxima de Benito Juárez: “A los amigos, justicia y gracia. A los enemigos, la ley a secas”.

Salim baja las armas

A Miguel Angel Salim le funcionó la presión que metió el martes con sus declaraciones beligerantes de que Sapal había perdido su sentido social y en las que advirtió que hoy iba a votar en contra de la indexación de las tarifas de agua potable de León, propuestas por Sapal en la iniciativa de Ley de Ingresos para 2022, si el organismo no presentaba un programa de obras sociales.

Ayer, ya cambió el tono. El diputado publicó en Twitter: “Me reuní con Jorge Ramírez y J. Antonio Morfín del Consejo de Sapal, quienes se comprometieron a presentar en enero un programa para dotar con agua de reúso a las áreas de donación. Seguiremos impulsando el diálogo y la construcción de acuerdos en beneficio de la ciudadanía”

