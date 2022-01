¿Quién le cree a Sergio Gutiérrez Luna? El diputado morenista dice que no hay persecución contra los consejeros del INE y que si los denunció penalmente ante la FGR fue, simple y sencillamente, porque le pareció que estaban cometiendo un delito.

Mmmh... si lo que dice Gutiérrez Luna es cierto, resulta extraño que no haya corrido con la misma prisa a denunciar, por ejemplo, a Manuel Bartlett con sus múltiples casas; o a Pío López Obrador por andar recibiendo dinero negro; o inclusive al guerrerense Félix Salgado Macedonio, al que tanto defendió para que no le quitaran la candidatura.

Por otro lado, Lorenzo Córdova insiste en pedir que se desestime la denuncia en contra de él y de otros cinco consejeros electorales. 'Ora sí que como diría el clásico: el que nada debe, nada teme. Aunque, bueeeno, con el fiscal Alejandro Gertz Manero, también deberían estar preocupados los que no la deben. A semejante arbitrariedad, todos le temen.

***

En la realidad alternativa de Palacio Nacional la cuarta ola de contagios de COVID-19 no existe. Tan es así que alguien en la Presidencia de la República hizo un gran coraje al enterarse que 11 estados decidieron postergar el regreso a clases presenciales.

El plan era presumir en la mañanera el regreso de los alumnos a las aulas en todo el país. No se pudo hacer ya que esos gobernadores sí están tomando en serio el vertiginoso aumento de contagios en sus entidades. De ahí que varios de los mandatarios locales recibieron llamados tanto de la Secretaría de Salud como de la SEP, para pedirles cuentas como si fueran sus empleados.

De acuerdo con el testimonio de uno de ellos, hasta justificaciones técnicas le pidieron por haber echado a perder el capricho, perdón, por haber pospuesto el regreso a clases. ¡Qué tal!

***

Algo anda mal en México cuando una madre tiene que suplicarle ¡a los cárteles del narcotráfico! que le permitan seguir buscando a sus hijos desaparecidos. El terrible llamado hecho por Cecilia Pineda, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, fue para los capos de ese estado, incluido Rafael Caro Quintero. "No nos maten", les pidió al asegurarles que no buscan justicia ni culpables, sino simplemente encontrar la paz de saber dónde quedaron sus hijos. ¿Y por qué implorar a los narcos? Tal vez porque las autoridades no responden.

***

Tiene razón el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando dice muy satisfecho que los empresarios no se pueden quejar. Y es que si se quejan, les cae auditoría del SAT, les cambian las reglas jurídicas del juego, les cancelan inversiones con consultas patito, los obligan a comprar cachitos de lotería... y así, ¡ni quién se queje!

