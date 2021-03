QUIENES han seguido de cerca los ensayos clínicos y las autorizaciones para el uso de las distintas vacunas contra Covid-19 en el mundo se sorprendieron al enterarse de la llegada a México de dosis de la Sinovac creada en China.

POR AHORA, se está vacunando en nuestro país solamente a los mayores de 60 años, mientras que en su país de origen esa vacuna se está aplicando a quienes tienen menos de 60 años.

LOS CHINOS reconocen que las pruebas de la fase 3 de ese compuesto no incluyeron a suficientes adultos mayores, por lo que su eficacia en ese grupo de edad no ha sido completamente validada.

Y SI BIEN no hay riesgos para quien la reciba, pues está comprobado que no causa reacciones serias a nadie, lo que no se sabe es si cumplirá con el objetivo de inmunizar a los mayores de 60.

DE AHÍ que la opinión de los expertos es que el mejor uso de las 800 mil dosis de Sinovac hubiera sido en un grupo de edad distinto al que se está aplicando, aunque quizás Hugo López-Gatell tenga "otros datos" sobre la vacuna que ni siquiera sus creadores tienen.

UNA TERCERA ronda de estímulos económicos directos a los contribuyentes para hacer frente a los estragos provocados por la pandemia de Covid-19 fue aprobada ayer por el Senado.

CHEQUES o depósitos por 1,400 dólares llegarán directamente a los ciudadanos que hayan cumplido con su declaración de impuestos del ejercicio 2019 y también para los que ya presentaron la de 2020.

¡QUIÉN viviera en Estados Unidos para ver recompensado así el cumplimiento de sus obligaciones fiscales! ¿O a poco pensaron que se trataba del Senado mexicano?

EL PREMIO a la excusa menos creíble del día es para la valla que rodea el Palacio Nacional. Según autoridades federales y locales, se instaló para proteger el patrimonio histórico y evitar que quienes se manifiesten mañana sufran daños, no para proteger al Presidente.

Y SI LA MURALLA que rodea la sede del Poder Ejecutivo cual castillo medieval ha provocado indignación ciudadana, quienes brillan por su ausencia son los que antes reclamaban por la colocación de esas barreras.

ES EL CASO de la secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, y del titular de la Agencia Digital de la CDMX, José Merino, quienes fueron balconeados en Twitter, donde se revivieron mensajes que publicaron el sexenio pasado criticando a Miguel Ángel Mancera por el uso de vallas en el Zócalo.

ASÍ LA "congruencia" de quienes ya vieron que no es lo mismo ser borracho que cantinero.