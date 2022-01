Estos son tiempos de buenas conciencias, del pensamiento impoluto, de la hipersensibilidad inquisidora que puede cancelarlo todo: un mal gesto es motivo de vergüenza, una idea contraria a las nuevas maneras puede condenarte a la hoguera de las redes que terminarán con una sentencia de exilio de la narrativa pública.

Todo nos molesta. Lo que nos molesta lo cancelamos. Lo que cancelamos no existe. Solo existe lo que nos gusta. Solo puede vivir lo que nos es símil. Queremos homogeneidad y rehuimos al contraste de nuestros prejuicios fortaleciendo, cada vez más y más, una estructura de pensamiento que no admite disenso.

Es que los debates son complejos, nos obligan a ponernos en los zapatos del "otro" y no queremos saber nada de lo ajeno. Somos felices en nuestras burbujas dogmáticas que no permiten el paso de lo "diferente" que ahora nos asusta y nos vuelve seres que se indignan como respiran.

Si todo nos ofende, si todo nos daña y si de todo necesitamos ser protegidos, quizá terminemos buscando a un poderoso protector que nos cuide del mundo exterior, a un cancerbero que nos guarde de los enemigos que osan pensar distinto. Quizá necesitamos un dictador.

Pongo un ejemplo, pero ¡cuidado!, por favor, no me cancele aún, espere un poco, al menos a terminar el texto, que no estoy a favor de lo que ha dicho el diputado Gabriel Quadri, no pueden removerse los derechos adquiridos para la comunidad trans, ni mucho menos tirar por la borda una lucha por la diversidad sexual que ha costado miles de vidas en la historia… pero ¿censurar?, ¿callar?, ¿omitir?, ¿desaparecer una postura en lugar de ganarla en un debate limpio?, ¿no es justo eso lo que se cuestiona?, ¿no queríamos, en primer lugar, una sociedad plural y diversa?

Insisto, que yo no estoy de acuerdo, pero es cierto que mucha gente piensa como Gabriel Quadri y no dejará de hacerlo simplemente porque las redes y un canal de televisión le mienten a la madre… ¿No vale la pena, mejor, contrastar y convencer a la buena?

Aunque, contrastar hoy día es algo que se oye tan viejo, tan anacrónico, tan de otros tiempos, parece que lo de hoy es la cancelación, los otros datos. Enterrar lo diferente. Erosionar la diversidad de pensamientos ¿en pos de la diversidad?

Ojalá que no vayamos rumbo al mundo del pensamiento único… Estoy seguro de que al final terminaremos muy arrepentidos. O quizá, será todo más sencillo.

DE COLOFÓN.- En el escándalo de la construcción de Centros Penitenciarios a sobreprecio durante la administración de Peña Nieto, las investigaciones del fiscal Gertz Manero apuntan al círculo cercano del senador Osorio Chong. Vienen presiones fuertes para el PRI.

