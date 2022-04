ROUND DE SOMBRA

*TRIUNFALISMOS

En Guanajuato los 382 mil votos a favor de AMLO y el 9.5% total de participación, es para el panismo un fracaso por sustentarse en una promoción y acarreo ilegales. Para los morenistas, pudo ser mejor, pero no está nada mal en ‘territorio comanche’.

*2024, LA GUERRA

Rumbo al 2024 en la entidad ninguno de los bandos gana ni pierde todo. Morena fija un piso de votos que es mayor al que obtuvo AMLO en 2006 y 2012; mientras que el PAN puede estar tranquilo que el morenismo no prende, pero, ojo, no está apagado.

***BLOQUE OPOSITOR

Sin sorpresas, la participación ciudadana más baja en la consulta de revocación se registró en las entidades de mayor rechazo al presidente López Obrador desde el inicio de su mandato, una de ellas Guanajuato. Lo mismo que otras con gobiernos azules: Aguascalientes, Querétaro, Durango; y las naranjas Jalisco y Nuevo León.

*JUNTOS O PERDER

Para la oposición a la 4T es otra alerta de que: o van juntos, o van a perder. Aun con la baja participación del 17.8% a nivel nacional y la caída de 30 a 15 millones de votos para AMLO, esos serían suficientes para ganar en una elección presidencial.

*FRACASO, DICE PAN

El PAN salió en nado sincronizado a señalar el fracaso para AMLO y la tendencia de su caída: 30 millones de votos en 2018, 22 millones en el 2021 y 15 millones en 2022. Al tiempo que hicieron un reconocimiento al INE México por la organización.

*EN MORENA, CONTENTOS

Los morenos en el terruño no tardaron en replicar el video de López Obrador en la mañanera agradeciendo porque, por primera vez, según él, ganó en Guanajuato. “Se consolida el avance del movimiento de transformación…Pronto pintaremos de guinda la entidad y habrá un cambio verdadero”, dice el jefe estatal, Ernesto Prieto.

*¿A QUIÉN LE GANARON?

Tal vez tengan razón los morenos en que el resultado no es del todo un fracaso, por primera vez probaron su capacidad de movilización y lo que eso significa; pero, de eso a celebrarlo como un triunfo, caen en lo mismo que la oposición: el autoengaño.

*RICARDO, APLAUSOS

Como cada lunes en la mañanera acompañando al Presidente estuvo el titular de la Profeco, el leonés Ricardo Sheffield, quien desde su silla aplaudió cuando AMLO decía que “aquí el hecho importante es que por primera vez ganó en Guanajuato”. Y ahí seguirá Ricardo, listo para pelear otra vez la candidatura a Gobernador.

*CONTRA LA MAFIA

Sheffield escribió en sus redes sociales: “¡Ganó AMLO, ganó la democracia! Gracias al pueblo de Guanajuato superamos todos los esfuerzos de la mafia de la corrupción para que la gente no saliera a votar. Ayer 430 mil salieron a refrendar su apoyo… Y lo mejor: Guanajuato dejó de ser el estado más anti-transformación en el país”.

*FOX, REVIRA

El expresidente Vicente Fox le respondió a AMLO: “Guanajuato democrático y libre nunca le ha dado reconocimiento alguno. De hecho en revocación más del 90% lo rechazaron tajantemente. Adelante Guanajuato estado progresista y dinámico”.

*QUE NOS DENUNCIEN

Ante el evidente acarreo dominical el jefe estatal de Morena, Ernesto Prieto, y la senadora Antares Vázquez, retan al PAN a presentar las denuncias (que ya lo hicieron) y a probar la ilegalidad. Dicen que no saben cómo se financió el ‘aventón’.

*HORA DE SANCIONES

Y reviran acusando cochinadas del otro lado, como el reparto de tinacos en pleno día de la consulta de revocación, del diputado leonés, Jorge Espadas, coordinador de los panistas de Guanajuato en San Lázaro. Las autoridades electorales están a prueba para investigar y sancionar las ilegalidades de donde vengan. Veremos…

***REGRESO A PRESIDENCIA

Desde ayer el salmantino Ernesto Prieto retomó oficialmente las riendas de Morena Guanajuato luego de pedir una licencia temporal como Presidente para promocionar abiertamente la revocación de mandato y no meterse en bronca con el INE, pues la ley (que los partidos, incluido Morena, aprobaron) prohibía a los partidos promover.

*DIPUTACIÓN, INCIERTO

Para lo que no tiene una fecha de regreso es a su curul en el Congreso del Estado. Y no es que le falten ganas, pero no quiere más broncas internas en Morena que le recuerden que el estatuto dice que no se puede dobletear como legislador-dirigente.

*TRIBUNAL, EN SU CANCHA

No obstante, esa disposición estatutaria la considera violatoria de derechos y ya la impugnó ante el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, que espera resuelva a su favor pues ya hay un antecedente de un caso similar al que le dieron la razón.

*PARTIDO, LA PRIORIDAD

Si gana el juicio regresará como legislador local, pero si no, “me quedo como Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena y ya”, aseguró Prieto Gallardo. La prioridad, está claro, es el control de las candidaturas para la elección del 2024.

Alejandra con Michelín

En Palacio Municipal la alcaldesa Alejandra Gutiérrez se reunió con directivos de Michelin. Se trató, dijo, “de compartir buenas prácticas y el caso de éxito que representó la instalación de su nueva planta en Parque Industrial Pilba, así como futuros proyectos de expansión en nuestra ciudad”. Estuvieron el secretario para la Reactivación Económica, Memo Romero, y el titular de Aseo Público, Allan León.