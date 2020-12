¿RECUERDAN aquello de "mi tarea se la comió el perro"? Bueno, pues el mega apagón del lunes fue culpa... ¡de un pastizal! Así es como suena la explicación del Cenace y de la CFE sobre el fallo que dejó sin luz a más de 10 millones de usuarios, provocó afectaciones en 23 estados y dejó al desnudo la ineficiencia del gobierno en el sector energético.

QUIÉN SABE qué sea peor: si la versión oficial es cierta, significa que el sistema eléctrico del país es de una fragilidad aterradora y, por lo tanto, la seguridad nacional está comprometida. La otra opción es que se trata de un cuento más de la 4T para justificar el rechazo a las energías renovables y, de paso, salvar el pellejo de todos los funcionarios involucrados.

Y MIENTRAS Manuel Bartlett busca quién le crea su teoría complot del pastizal, habrá que ver si la Comisión Reguladora de Energía se pone las pilas, pues legalmente es a quien le corresponde investigar el asunto... aunque le hayan bajado el switch a su autonomía.

LA QUE decidió subirse al ring electoral es Claudia Sheinbaum, quien en medio de la crisis que vive la Ciudad de México, decidió que es buen momento para lanzarse contra la alianza PAN-PRI-PRD que se está formando en la capital. Se nota que algo le ha de preocupar a la jefa de Gobierno de cara a las elecciones del próximo año, pues no escatimó en descalificaciones y adjetivos. Total: lo que importa es la grilla, los hospitales saturados y la pandemia desbordada pueden esperar.

TODO INDICA que allá en Nuevo León los de Movimiento Ciudadano se quisieron comer el mundo y no pudieron ni con el primer bocado. El buen impulso que traía el partido naranja se ha venido perdiendo, por supuesto, por tooodos los resbalones de Samuel García y ahora también por la indecisión de Luis Donaldo Colosio, que sigue deshojando la margarita.

TAN ES ASÍ que varios de los que habían aceptado ser postulados por MC ya optaron por declinar y mejor buscarle en otros partidos, pues nomás no le ven futuro. ¡Fosfo, fosfo!

ES CURIOSO: en Estados Unidos ya han sido vacunadas más de 2 millones de personas y, no obstante, el presidente electo, Joe Biden, advirtió que el proceso va ¡demasiado lento! En comparación, en México se ha aplicado menos del 1 por ciento que allá, con apenas 18 mil 529 dosis.

HABRÁ quienes digan que no es comparable dado que las vacunas se fabrican en aquel país y los gringos tienen recursos de sobra. Pero lo que sí podría compararse es que Biden no sólo ha usado siempre un cubrebocas, sino que ya anunció que en cuanto asuma la Presidencia, pedirá a todos sus gobernados usar mascarilla, no como una orden gubernamental, sino un deber patriótico. ¡Qué raro que no use estampitas milagrosas!