***Regla no escrita

¿Ya se fijó usted que en el Poder Judicial del Estado pareciera que hay una regla no escrita a la hora de elegir a sus presidentes cada dos años?, que se confirmó ayer con la votación unánime a favor de María Rosa Medina Rodríguez.

*Hombres, penalistas

Cuando eligen a presidentes hombres, los últimos han surgido de Salas Penales, como Héctor Tinajero Muñoz -saliente-, y los anteriores Miguel Valadez Reyes y Alfonso Fragoso Gutiérrez.

*Mujeres, civilistas

Pero cuando se trata de elegir a mujeres, todas las recientes han dejado las Salas Civiles: María Rosa Medina Rodríguez, Claudia Barrera Rangel y Raquel Barajas Monjaraz.

***Temas incómodos

Hablando del Poder Judicial, AM abordó a Luis Eugenio Serrano Ortega, secretario del Consejo, para pedirle su versión sobre las duras críticas que le lanzó el abogado y colaborador de esta casa editorial Paulino Lorea, en su artículo del 26 de diciembre pasado.

*El hombre fuerte

Ese día, Lorea escribió que se percibe que Serrano Ortega “ejerce una hegemonía , influencia y control total sobre los consejeros”, que a pesar de ser hombre capaz, estudioso y con una gran trayectoria como juez y magistrado supernumerario, es decir, suplente, “Hay muchos comentarios y quejas del personal de que es persecutor, inquisitivo, atrapado en enconos internos muy añejos…”.

*Nada qué declarar

Pero el secretario no quiso declarar nada sobre ese tema, fue lo único que dijo, con el rostro enrojecido. Se alejó a paso veloz de la reportera sin dar su postura sobre esta versión.

*Asunto espinoso

Otra funcionaria pública que tampoco quiso seguir el pleito fue Alejandra Gutiérrez, a quien el martes se le preguntó su opinión sobre el audio que se filtró a los medios de comunicación a finales de diciembre en el cual Juan Carlos Muñoz Márquez critica a su esposo Eduardo Ramírez.

*Fin de la historia

“Ahí yo no puedo opinar, porque ni siquiera ahora sí que me tocó, ni sé, ahí yo no puedo opinar al respecto”. Fue lo único que dijo Alejandra sobre el audio que se grabó antes de que ella fuera electa candidata del PAN a la Presidencia Municipal.

***Convenio Federación-Municipio

Veamos lo que pasa en otros municipios del Estado. La directora del Centro INAH Guanajuato Olga Adriana Hernández y el presidente municipal de San Miguel de Allende Mauricio Trejo Pureco firmaron un convenio de colaboración y coordinación.

*Cuidando el patrimonio histórico

El fin es actuar en la protección, conservación, restauración, recuperación y difusión del patrimonio cultural, paleontológico, arqueológico e histórico localizado dentro de la demarcación territorial del municipio sanmiguelense.

*Descuido total

Pero Mauricio Trejo aprovechó la oportunidad para “tirarle tierra” a su antecesor, el panista Luis Alberto Villarreal García, a quien no mencionó, pero ni falta hizo porque fue evidente la alusión a él. “En los últimos cuatro años se mostró muy poco respeto por nuestro Patrimonio, por nuestros monumentos, pero sobre todo por un desentendimiento mayúsculo que, de haber seguido por ese camino, hasta en riesgo hubiera puesto el nombramiento de San Miguel de Allende como Patrimonio de la Humanidad”, afirmó.

*No somos iguales

En cambio, dijo que el gobierno que él encabeza trae una misma visión de conservar el patrimonio municipal, que el bello Centro Histórico de San Miguel no puede ser modificado a la ligera. Por lo que ofreció a la directora del Centro INAH que cuenta con él para rescatar toda la zona declarada. En nosotros vas a encontrar un aliado todos los días”, expresó el Presidente Municipal.

UG no aumentará cuotas este año

El Consejo General Universitario de la Universidad de Guanajuato acordó que en este año no se formule ningún incremento con respecto a las tarifas y cuotas establecidos para el año 2021. Esto, en apego a la postura institucional de ofrecer a la comunidad de la Universidad de Guanajuato (UG) el máximo apoyo ante el panorama que deriva de la pandemia causada por el SARS-CoV-2, informó la institución en un comunicado de prensa.

Lo anterior a propuesta del Patronato de la Universidad, la cual fue apoyada de manera unánime por quienes que integran el máximo órgano colegiado de gobierno en la Casa de Estudios, durante la sesión extraordinaria del Consejo General Universitario.

(Foto: Cortesía UG)

