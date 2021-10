***Relevo en comercio

En la Dirección de Comercio y Consumo del Municipio de León se fue Fabricio Ibarra y llegó Mauricio Fuentes. Es un panista que ya estuvo en esa silla en el trienio de Ricardo Sheffield y atendió programas de apoyo al sector en el Gobierno Estatal.

*Ale y su equipo

Lo invitó la alcaldesa Ale Gutiérrez, además ya estuvo bajo el mando del director general de Economía, Guillermo Romero. Una primera instrucción fue coordinarse con Seguridad Pública para reforzar la vigilancia en zonas de tianguis y mercados.

*Los que vendrán

En Fiscalización y Control se mantiene en el cargo Francisco Arenas, pero trasciende que la intención es que también haya pronto un relevo. Así como esas direcciones de área, poco a poco Alejandra da forma a su equipo de confianza.

***Sapal y los deudos

Otra ‘papa caliente’ que hereda el gobierno de Ale Gutiérrez es el de las indemnizaciones pendientes a los deudos de los trabajadores que fallecieron el 13 de noviembre del 2020 en el Módulo de Desbaste de la Planta Tratadora de Aguas Residuales que opera el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal).

*Indemnizar con la ley

La Alcaldesa dijo que ya pidió una ficha con toda la información del asunto y que en breve dará información más puntual sobre el tema. “Tenemos que indemnizar conforme a la ley en materia laboral, estoy al pendiente de ello”, expresó ayer.

*La protesta

El jueves pasado familiares de trabajadores fallecidos por la inhalación de sustancias tóxicas en la Planta protestaron en el Congreso del Estado porque la Fiscalía General del Estado no ha concluido con la investigación de la tragedia.

*Morena demanda

La fracción morenista en voz del diputado local leonés, David Martínez, criticó en tribuna omisiones de la FGE, de la Procuraduría de Derechos Humanos y del Gobierno Municipal, para aclarar lo que sucedió y deslindar responsabilidades.

*Comisión mixta

Solicitó que el Ayuntamiento de León conformara una comisión mixta integrada por ediles y por civiles con facultades para investigar sobre posibles violaciones a normativas de seguridad e higiene en el Módulo de Desbaste de la Planta.

*Innecesario, responde

La Alcaldesa respondió que para eso está el Consejo de Sapal y que el Congreso Local está en su derecho de crear comisiones, las cuales muchas de las veces, agregó, son más grilla política que efectividad. “Es un tema de aplicar la Ley”, dijo.

***Atención ciudadana

En su conferencia de prensa mañanera de los lunes la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez Campos, presumió que en la primera semana atendió a 815 ciudadanos en los programas de “Puertas Abiertas”, “Miércoles Ciudadano”, “Mi Barrio Habla”.

*La instrucción

A su equipo de trabajo nuevamente les hizo público la instrucción de que deben atender con calidez y calidad a los ciudadanos. Que si hay funcionarios con mal carácter, o peor aún, que no resuelven los asuntos, se lo hagan saber por favor. Y es que el vuelva luego, o echar la pelotita a otra dependencia, es deporte favorito.

*Tapadera de nadie

Por aquello del descuentazo predial para el Club Campestre y también para dejar claro que no se tolerará el acoso laboral y sexual en el Gobierno Municipal reiteró: “Yo no voy a hacer tapadera de nadie, y el que la hace la paga”. Ya lo veremos.

***Descoordinados

Primero el secretario de seguridad de Celaya, Jesús Rivera, había asegurado que no habría operativos intermunicipales como parte del convenio de seguridad firmado con los Apaseos, pero ahora el alcalde Javier Mendoza aseguró que sí habría.

*Supersecretario

Jesús Rivera también había rechazado que fuera el Coordinador Regional de Seguridad pero ahora Javier Mendoza admitió que a pesar de que no existe como tal esa figura, si fungirá como coordinador de seguridad de los tres municipios.

*Preocupante

Tras la firma del convenio de seguridad entre Celaya y los Apaseos, preocupan estos mensajes cruzados y que no haya claridad con las acciones que se realizarán para una mejor coordinación entre los tres municipios. Ojalá lo afinen pronto.

***Gaby vs. Lety

Ayer se instaló el Comité de Adquisiciones del Municipio de León, que encabeza el síndico José Arturo Sánchez, y se repitieron los dimes y diretes que hubo el anterior trienio entre la regidora de Morena, Gabriela Echeverría, y la síndica Lety Villegas.

*¿Regresar o no?

Gabriela propuso regresar a las sesiones de Comité presencial y no virtual, dada la importancia de la discusión de los temas. Al final la decisión del Presidente fue un formato híbrido, donde los que así lo desean (como es su caso) asistan a las salas municipales donde se realizan, y, los que no, puedan atenderlas a la distancia.

*La bronca

En la discusión la morenista señaló a la panista de no querer presencial porque le acomodaba para atender compromisos con la escuela de su propiedad. “Gaby, yo no he dicho nada de la escuela en ningún momento. El problema no es ese”, reviró.

Afinan el Festival del Globo

El Comité Organizador del Festival Internacional del Globo (FIG), que preside Abraham Rocha y dirige Escandra Salim, se reunió ayer con la alcaldesa Alejandra Gutiérrez y su equipo de trabajo (Seguridad, Turismo, Secretario del Ayuntamiento). Se trató de una reunión de coordinación para el evento del 12 al 15 de noviembre.

Aunque organizadores plantearon la posibilidad de un apoyo adicional por alrededor de 1 millón de pesos, se les aclaró que no era posible, presupuestalmente el acuerdo pactado con la anterior administración fue por 4 millones de pesos.

Revisaron el esquema de venta de boletos por Oxxo y por la plataforma de Súper Boleto, considerando 170 mil para todo el evento. Y el apoyo de seguridad privada.

Foto: Twitter Alejandra Gutiérrez.

