***RENÉ, LAMENTA

A la obligada renuncia del secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña, el primero que salió para lamentarlo fue el presidente de la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia, René Solano Urban.

***DE TAPETE

En redes sociales agregó que “el camino es el correcto y el trabajo está en proceso” y dijo que “la Mesa está abierta siempre para usted”. Sobre las irregularidades evidentes, olvidó pedir cuentas.

***ASÍ NO...

Toma el papel de aplaudidor y extravía el rumbo de un organismo que nació con el esfuerzo ciudadano en marzo de 2016 para colaborar y exigir a la autoridad resultados (que no llegan). Así no René, así no...

***BERNARDO, UN PERFIL

Un nombre que no sorprendería en la Secretaría de Seguridad Pública de León sería el de Bernardo León Olea, quien actualmente es su asesor principal en el cacareado nuevo modelo de Seguridad. Es quien más conoce la estrategia de Centros de Atención a Víctimas, Policía de Proximidad, Justicia Cívica, Patrullaje Estratégico, y el gran pendiente de que los policías reciban directamente denuncias.

*CANDIDATO NATURAL

Ese proyecto lo implementó como Comisionado de Seguridad Pública en Morelia, Michoacán. Ya tiene pues experiencia en el manejo interno de una corporación, aunque no del tamaño de León claro está. Su nombre estuvo en radiopasillo como una opción de relevo del Secretario desde octubre pasado, pero finalmente se le incluyó como un asesor pagado por el Fideicomiso de Seguridad Ciudadana (Fifosec).

*NO ES LO MISMO

Tiene pues esa ventaja de conocer lo que pasa en León, aunque no desde los “intestinos”, donde está precisamente la indisciplina y desorden que orilló a Luis Enrique a presentar su renuncia. No sabemos si el Alcalde piense en invitarlo, y, si así fuera, si se anima a entrarle a una dependencia en el caos. Además, con un ingreso que es menor a prestar asesorías externas, más responsabilidad y toda la crítica.

*SSPL, DEBILITADA

Lo que hoy tenemos es una Secretaría debilitada, con un encargado de despacho al frente. También en ese estatus está desde hace rato la cabeza de Tránsito Municipal, y no hay relevos anunciados tampoco en la Academia Metropolitana de Seguridad ni en la Dirección de Planeación y Administración. Ups...

***CHAPULÍN MAGISTERIAL

Ayer en la inauguración del Foro sobre las Leyes Secundarias para la Reforma Educativa, organizado por el SNTE y que congregó a maestros de cinco estados, Héctor Astudillo García, quien a pesar de ser guanajuatense, sorpresivamente apareció en el presídium como secretario general de la sección 18 del sindicato magisterial ¡en Michoacán!

*DESAPARECIDO

Desde hace varios años no se había visto en la vida pública, después de que terminó su periodo como diputado local en Guanajuato, de 2009 a 2012.

*VIEJOS CONOCIDOS

Y justamente en ese cargo fue que lo recordó el gobernador Diego Sinhué Rodríguez, quien acudió como invitado especial a la inauguración del evento. Comentó ante el auditorio que ambos fueron compañeros de Legislatura, en este caso, la LXVI. Incluso mencionó que habían hecho “varias travesuras juntos”.

*MUCHOS LOS LLAMADOS

Al terminar ese evento, hubo otro enseguida, en un salón contiguo: la firma del calendario escolar 2019-2020. Asistieron como testigos los secretarios generales de las cinco secciones del SNTE participantes en el foro.

*POCOS LOS ELEGIDOS

Pero después de concluir, al único que dirigió su atención fue a Héctor Astudillo, a quien llamó: “Astudillo, no te vayas, ven para acá”, el Gobernador le pasó el brazo por la espalda al dirigente sindical, como lo hacen todos los políticos. Y algo estuvieron platicando durante un par de minutos sobre educación.

***CONFIANZA ECONÓMICA

El secretario de Desarrollo Económico, Mauricio Usabiaga, tiene confianza en la economía local. Luego de participar en una reunión con la Asociación de Mujeres Empresarias (Amexme) Capítulo León aseguró que Guanajuato mantendrá un crecimiento al doble que el nacional este 2019. Para México Banxico pronostica en un rango de 0.8 a 1.8%, el estado rondará optimistamente en el 2.5%.