“Rescatar nuestro cielo”

El candidato de Morena para la alcaldía de San Miguel Allende dice a un reportero, que estuvo en campaña en comunidades cerca de la presa Allende. Según el aspirante Ricardo Ferro, los campesinos le comentaron que “teníamos que rescatar el cielo”.

“Llegaron y me dijeron que si yo no me iba a vender con las empresas japonesas, porque cuando se forma la nube, tanto de la zona que da hacia Celaya como a San José Iturbide, siempre que se forman las nubes, todos los campesinos saben que salen unas avionetas...y de repente se van las nubes”.

Los campesinos se referían a plantas de energía solar en San Miguel de Allende. No son inversiones de japoneses sino de españoles y tendrán un buen impacto en empleo y desarrollo de energías limpias en Guanajuato.

Los agricultores resienten los estragos de la sequía y seguro que algún líder, interesado en fastidiar la inversión, siembra ideas torcidas en sus cabezas. Cuentos de imaginarias conspiraciones donde los japoneses -que son muy ingeniosos- mandan aviones para espantar las nubes que pudieran tapar su cosecha de sol.

Quienes saben lo variable que son las siembras de temporal y han convivido con gente del campo, conocen mil historias míticas sobre el clima, las plagas y las consecuencias de la mala o buena conducta de los campesinos en el resultado de la cosecha. Podría contar muchas cosas muy pintorescas, pero jamás había escuchado una tan original. Y menos que un candidato a alcalde las da por hecho con la sola intención de culpar a extranjeros de la sequía.

¿Cómo podemos tener ese nivel de candidatos? La preparación que tienen muchos representantes populares y funcionarios públicos del actual Gobierno nos da la dimensión del trágico futuro que tendremos si mantienen la mayoría en el Congreso. Hay casos chuscos como el de la senadora de Durango que lanzó la idea de que adversarios habrían “movido” la trabe del Metro para que se cayera el tren. O la más vergonzosa, de parte de la directora del Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), María Elena Álvarez-Buylla, al decir que las vacunas mexicanas saldrían un 855 por ciento más baratas. Ni un chico de secundaria diría eso.

Lo que es más grave y tiene al gobierno capitalino de rodillas es la historia de la construcción de la Línea 12. Todos los días salen historias de terror donde las motivaciones políticas de Marcelo Ebrard y Mario Delgado al construirlo, prevalecieron sobre criterios técnicos. Primero fueron doce mil millones de pesos más del presupuesto original. Luego forzar los tiempos para inaugurar antes de que saliera Ebrard de jefe de Gobierno y después el abandono del mantenimiento por incompetencia de Claudia Sheinbaum.

Si abren los archivos al escrutinio público podremos reconstruir la cadena de decisiones equivocadas, los errores de presupuesto y, al final, el desenlace trágico de una obra llena de irregularidades y corrupción. Uno de los graves problemas de la llamada 4T es la creencia de que se puede gobernar con personas ignorantes e incompetentes. Esperemos que Ricardo Ferro rectifique como lo hizo la senadora Margarita Valadez de Durango y no se le ocurra fastidiar la inversión en energía renovable en nuestro estado.