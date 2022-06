Resulta que sí 'hay tiro' para el 2024, pero ¡entre morenistas!

RESULTA que sí "hay tiro" para el 2024, pero no es entre Morena y la alianza opositora, sino que es... ¡entre los morenistas!

Y ES QUE Ricardo Monreal quedó bastante lastimado por haber sido excluido del acto de precampaña del domingo en Toluca, en el que se placeó abiertamente a Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López... como si fueran los únicos precandidatos.

CADA VEZ es más evidente que el presidente Andrés Manuel López Obrador está decidido a hacer a un lado a Monreal y no quiere incluirlo en su baraja de posibles sucesores. Sin embargo, el zacatecano ya dijo que él no se baja y no va a dejar que lo bajen. Inclusive deslizó la posibilidad de que los tres palomeados estuvieran incurriendo en un delito electoral, al realizar actos anticipados de campaña.

SI BIEN el senador sigue esforzándose por no romper del todo con el Presidente y con la dirigencia de su partido, Monreal ayer subió un escalón en el tono de la confrontación, en respuesta al feo desaire del que fue objeto. Y todavía falta un laaargo año para que Morena defina su candidatura presidencial y casi dos para las elecciones.

POR CIERTO que Adán Augusto López dijo en el mitin del domingo que "los tiempos del señor son perfectos", refiriéndose a la sucesión presidencial. Falta saber si se refería al Señor que está en el cielo... o al señor dedazo que saldrá de Palacio Nacional.

DONDE también se están moviendo las aguas es en el PRI, ya que un grupo importante de ex dirigentes finalmente alzó la voz ante el desastre que viene arrastrando Alejandro Moreno.

SI BIEN no han pedido formalmente la salida del presidente del CEN, todo indica que, ejem, ejem, la van a facilitar lo más posible. Entre quienes se dice que están llamando a hacerle cirugía mayor al partido estarían César Camacho, Pedro Joaquín Coldwell, Beatriz Paredes, Francisco Labastida, Humberto Roque Villanueva y hasta Manlio Fabio Beltrones, por mencionar a algunos.

LA GRAVE derrota que sufrió el priísmo en las elecciones del 5 de junio es la gota que derramó el vaso de la paciencia tricolor. Así que nadie se sorprenda si a "Alito" le salen alitas y lo mandan a volar.

¡QUÉ GRAVE que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ignore a quienes se supone que debería defender! Hace ya más de dos semanas, varias agrupaciones civiles le pidieron a Rosario Piedra interponer un recurso judicial para evitar el cierre de los hospitales psiquiátricos que ordenó la 4T.

QUEDAN tan sólo tres días antes de que ese desmantelamiento se concrete, pese a lo cual la presidenta de la CNDH sigue sin darse por enterada del conflicto. Viendo como están las cosas en la política mexicana, la salud mental debería ser prioridad. ¿O es una locura pensarlo?