Retos para la Autoridad

Como diríamos los viejos: en los tiempos anteriores, no ayer sino anteayer, se daba crédito en los tendajones, que ahora se llaman modernamente tienditas. Igual se hacía en puestecillos de los muy precarios mercados. El sábado, día de "raya" o pago a obreros y otros trabajadores, éstos iban a cubrir su adeudo para escuchar palabras muy sonoras: "borrón y cuenta nueva". Quienes ignoran esa realidad creen, absurdamente por supuesto, que el "capitalista" tachaba lo anterior gratuitamente. ¡Se hubiera descapitalizado!.

Tal pieza anecdótica viene al caso por lo que parece ser el camino equivocado que se asume en las actitudes del Honorable, ante lo que realizó el saliente Consejo de Sapal.

Sí, entiendo perfectamente que ya fue nombrado otro Presidente o cabeza del organismo, incluso consejeros@ que han de recibir con puntos y comas, pesos, centavos, retos y proyectos. No se los van a entregar "a bulto", ya que sería un descomunal absurdo recibir todo sin justificación alguna de recursos, operaciones y planes.

Es más: lo que está pendiente se debe cumplir, trátese de normas jurídicas o proyectos viables que, estos últimos pueden ser superados en forma y fondo para bien de la población.

La entrega-recepción no puede y menos debe ser sin los detalles mínimos y creemos que no lo será ya que se ha ponderado al máximo la honestidad y capacidad de quienes ahora dirigirán Sapal.

Lo que deja una estela de dudas, no únicamente para la crítica de los analistas y observadores, sino para los leoneses en general, es eso que se perfila como una omisión del Ayuntamiento. Recibió el informe del anterior Consejo. No lo ha glosado.¿Porque el tiempo apremia o no hay el mínimo interés por encontrar luces y sombras, tinos o absurdos?. Ese silencio puede ser calificado de cómplice ya que hubo, en ese periodo, desatinos, impugnaciones y manejos, posiblemente, inadecuados.

Es de dudar que lo realizado por el anterior Consejo fue preciso y en todo y por todo con la honestidad en alto. Me puede aclarar, alguna persona defensora de lo absurdo, que si el Honorable ya le dio carpetazo a ese asunto, es porque tal documento tiene el V.B. Y ya. Si así es entonces que se diga y ponga en uso corriente para los gobiernos recibir un informe y almacenarlo luego. Si eso ordenara el sentido común o la normativa, estaría, no bien, pero al menos sustentado en la praxis.

No curiosa sino atinadamente el nuevo Consejo vislumbra llevar los servicios de agua a la pobrería o sea colonias que carecen del vital líquido para lo indispensable. Si esto ocurre, que suponemos así será, nos dará a entender que los anteriores administradores fueron, al menos, omisos en promover la justicia social. No faltará quien aclare que ahora hay otra visión. No, es la misma porque Sapal es un organismo que tiene como misión servir al pueblo leonés y ese pueblo también lo constituyen los fraccionamientos irregulares.

Si alguien supone que insisto en lo de la glosa del informe sapalino y en la auditoría, como diría el español: "por joder", se equivoca de principio a fin. De lo que se trata es de dejar en claro los aciertos y dar el antecedente de lo que no debió hacerse o se hizo mal, para que no se repita.

Igualmente: si los anteriores directivos o consejeros de Sapal, no tuvieron prebendas y acertaron en el hacer, que quede claro y aplauso para ellos como leoneses@ de primer nivel en la entrega por su pueblo.