La aprobación de la Revocación de Mandato por la Cámara de Diputados ha causado una gran controversia al interpretarse implícitamente como la posibilidad velada de reelección, en un tema promovido de manera artificiosa por el partido en el poder y no como resultado de una exigencia real desde la sociedad.

Es cierto que aún falta de ser aprobada por el Senado y las Legislaturas locales, pero el pronóstico no es halagüeño, ya que en San Lázaro, en pocas horas operaron la reforma constitucional.

La manifestación por un “No” a la revocación de mandato puede ser interpretada en automático como un “Sí” a la continuidad, una raya terriblemente peligrosa de rebasar, con candados disminuidos en porcentajes mínimos de electores al hacer la consulta y con reglas poco claras, que incluso parecen ir en contra de la búsqueda de equidad que se ha construido a lo largo de los años, para impedir los programas sociales, las obras y la promoción del Presidente previo a las elecciones.

Meter a la boleta a la figura presidencial no sólo impulsa a los candidatos de su partido en lo local, sino que lesiona los equilibrios que deben darse en una elección tan importante como es la intermedia, para elegir a los Diputados Federales.

La pregunta si el Presidente continúa con su encargo lleva implícita una campaña de difusión de logros y de identidad partidista que ya les funcionó estupendamente en las elecciones pasadas, en las que candidatos sin arraigo, conocimiento, ni preparación, fueron arrastrados de caballito al triunfo, -sin hacer campaña siquiera muchos de ellos-, por el entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

La interpretación y la sombra de la reelección no es ociosa, no es producto de las mentes calenturientas e imaginativas de los conservadores y fifís, es un tema que fue puesto en la mesa el mismo día de la toma de protesta de López Obrador, que fue mencionado por él en su primer mensaje a la nación, afirmando que no se reelegiría, en una manifestación que sonaba inútil al no estar permitida la reelección en la Constitución sobre la que estaba juramentando cumplir y hacer cumplir.

Ahora en otro desplante innecesario, ante el ruido causado por la revocación firma un compromiso de no reelegirse. Le tomamos la palabra, pero no remedia el que ejerza una posición de fuerza en las elecciones, que sea un peso definitorio.

No podemos imaginarlo sin sus giras por el país, menos sin sus conferencias mañaneras respetando tiempos electorales, seguramente el argumento para seguir haciéndolo, será, que él no es candidato. Y eso rompe un equilibrio precario que se había logrado para ir consolidando la democracia en México.

Si el PRI, en sus épocas de poder absoluto en las Cámaras y en los estados hubiera propuesto la Revocación de Mandato, seguramente habría despertado las sospechas, protestas, tomas de avenidas y oposición abierta de la izquierda, sin ser producto necesariamente de imaginaciones aceleradas.

Esperemos que el Senado apoye el curso normal de nuestras elecciones, sin aceptar desde hoy que el actor principal sea el Presidente, sin contaminar lo que se juega en cada Distrito y Circunscripción.

En una palabra, que la mayoría legislativa reconozca que puede ser una fuerza con vida propia, un Poder inteligente, capaz de tomar decisiones, y que la oposición sea consciente que el papel que juega está vinculado con su propia supervivencia.

Es más importante para el avance democrático del país y el fortalecimiento de las instituciones tener Poderes autónomos, que cualquier iniciativa audaz salpicada de riesgos. Ya veremos cómo actúan ante su responsabilidad en los próximos días.