*** ROBO PREDIAL

La denuncia por presunta corrupción en el cobro de predial que deja un boquete de $8.7 millones prende focos de alerta por el margen de maniobra que pudieron tener dos auxiliares administrativos.

***¡SORPRESA!

Modificaron el sistema digital de cobros a finales de 2017 y todo el 2018 y nadie se dio cuenta hasta que la actual Administración (que es la misma que la anterior, con ajustes como el relevo en Tesorería con la llegada de Enrique Sosa y la salida de Gilberto Enríquez) implementó controles aleatorios.

*** CONTROLES

INTERNOS

Además de esperar que la Fiscalía Anticorrupción actúe pronto en estos casos, el contralor Leopoldo Jiménez tendrá que ‘meterse hasta la cocina’ para recomendar medidas de control para que no se repita.

***SEIS MESES DESPUÉS

Luego de seis meses en el poder la nueva Administración Estatal, y la violencia sin freno, para el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCEL), José Arturo Sánchez Castellanos, ya se agotó el tiempo para que el gabinete de Seguridad y la hoy Fiscalía General del Estado ofrezcan resultados.

*TIEMPO DE GRACIA

El también integrante del Consejo Estatal de Seguridad Pública fue contundente: “El Gobernador había solicitado seis meses para que los funcionarios dieran los resultados esperados y ese plazo ya se cumplió, en adelante lo adicional son plazos de gracia, no pueden seguir esos índices de homicidios como los que vimos el fin de semana, que son realmente muy graves, muy alarmantes”.

*UIF, SÍ PERO...

Respecto a la propuesta del Gobernador de crear una Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el empresario consideró que sólo servirá si existe real colaboración de la Federación y de instancias como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), si no hay esos convenios estará de adorno.

*AUTOS, BIENVENIDOS

De los autos de lujo incautados a la delincuencia e incorporados a tareas de seguridad, el líder empresarial no lo vio mal, puesto que son unidades usadas, muchas de ellas de modelos no recientes, así que ponerlos en venta para adquirir unidades más austeras representaría una utilidad muy relativa.

***ESTADIO LEÓN

De la famosa auditoría al proceso de defensa jurídica que llevó a perder en tribunales la propiedad del Estadio León, le cuento que la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso le encargó al auditor, Javier Pérez Salazar, que en la siguiente reunión (en unos 15 días) presente una opinión definitiva de si puede atender o no la solicitud que hiciera desde hace un año el Ayuntamiento de León.

*AUDITORÍA, LEJOS

La diputada presidenta de la Comisión, la panista Alejandra Gutiérrez, no quiso cerrar la puerta a la auditoría, pero entrelíneas se advierte que así será, al declarar lo siguiente: “Es un tipo de auditoría que la Ley no considera, pero no quiero adelantarme y esperar que el Auditor emita su opinión técnica”.

*COMPRA- VENTA

La que si ya no debe tardar es la otra auditoría que sí está en proceso, y es la referente al proceso de compra-venta que hizo Gobierno del Estado del terreno donde se pretende construir el nuevo Estadio, del que por cierto no se ha vuelto a tener noticia de cuándo veremos la primera piedra del proyecto.

*** LIBERTAD RELIGIOSA

El diputado federal del distrito 13, experredista declarado independiente, Emmanuel Reyes, está convocando para este jueves al foro sobre “Libertad Religiosa y Estado Laico”, pertinente justo ahora que está en discusión la presión de grupos religiosos para recibir concesiones de radio y televisión.

*FORO ABIERTO

La cita es este jueves a las 9 de la mañana en el Poliforum de León, el acceso es abierto a todo público. Otorgar concesiones en medios masivos y acceder a escuelas públicas requería de una modificación a la Constitución y a las leyes. “¿Será que en el sexenio juarista se crucifique el Estado Laico?”, cuestionó. Además del legislador los otros ponentes son: Miguel Carbonell, Rodolfo Casillas y Agustín Martínez.