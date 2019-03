Rosario Robles, en la mira por lavado

La semana pasada, la Unidad de Inteligencia Financiera reveló que había registrado inusuales movimientos financieros millonarios de cuentas del extranjero hacia una universidad pública. Eran más de 150 millones de dólares que se concentraron en Suiza, provenientes de una veintena de países, para luego transferirse a México, a las cuentas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).

Esta Universidad está dominada por el grupo político local conocido como “La Sosa Nostra”, que encabeza el hoy morenista Gerardo Sosa. Él es el presidente del Patronato de la Universidad. El rector, Adolfo Pontigo, es un operador suyo. Entrevisté al rector el viernes en W Radio. Negó que la Universidad haya realizado alguna operación financiera ilegal, pero no quiso hablar en concreto de estas transferencias, no quiso contestar si tienen cuentas en el extranjero ni quiso transparentar cuánto dinero tiene la UAEH en sus cuentas. Argumentó que (hasta el viernes a mediodía) no había recibido ninguna notificación oficial sobre el procedimiento en contra de la UAEH, pero aceptó que ya le habían congelado una cuenta.

El movimiento irregular de más de 150 millones de dólares de Suiza a México, sobre el que recibió una alerta la Unidad de Inteligencia Financiera que comanda Santiago Nieto, no solamente representa un impacto contra Morena en la política local hidalguense. Tiene un par de vetas nacionales muy relevantes:

Según me explican fuentes muy bien informadas sobre este expediente de la UIF, que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, está bajo sospecha Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Estado en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con estas fuentes, el vínculo que está bajo la lupa es el de Rosario Robles y Gerardo Sosa. Y en alguna medida también, del que fue el principal operador de Robles en las secretarías que tuvo a su cargo (fue su oficial mayor tanto en Sedesol como en Sedatu), Emilio Zebadúa.

Otras fuentes vinculadas a la Auditoría Superior de la Federación consideran que esta cantidad millonaria de dólares regresando a México podría ser la vuelta del jabonoso dinero de la operación de triangulación de recursos del presupuesto federal vía universidades autónomas, mejor conocida como La Estafa Maestra.

Con tantos personajes e instituciones de impacto nacional, el asunto está muy lejos de ser solamente un tema local en Hidalgo. Más aún si consideramos que es también un tema relevante para el exgobernador, exsecretario de Gobernación y actual coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong.

Saciamorbos. Crecen y crecen las denuncias de irregularidades en Segalmex (Seguridad Alimentaria Mexicana), el organismo tipo Conasupo creado por el gobierno del presidente López Obrador. Cada vez se lee y oye más de cosas sospechosas y presuntos actos de corrupción. El expediente aún no es tema nacional. Puede serlo pronto.

