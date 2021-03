Ruedan cabezas

Por una #SociedadHorizontal

El senador Félix Salgado Macedonio fue elegido después de que se realizaron dos encuestas por parte de Morena, entre un total de 18 personas que se inscribieron en el proceso interno. No obstante, aún cuando ya tenía ganada la candidatura, con amplísimas posibilidades de ganar la gobernatura de Guerrero, se inició un proceso partidista interno el pasado 7 de enero, debido a un expediente de oficio debido a acusaciones en su contra por violación a dos mujeres, quienes por cierto contaban con sendas denuncias ante la Fiscalía de Guerrero.

El viernes de la semana pasada, la comisión morenista publicó: “Derivado del procedimiento de Oficio iniciado por esta Comisión en contra de Félix Salgado Macedonio, y una vez cumplidas todas las etapas del procedimiento y habiendo realizado el análisis exhaustivo de las pruebas, este órgano resuelve por unanimidad de votos instruir a las Comisiones Nacional de Elecciones y de Nacional de Encuestas la reposición del procedimiento de evaluación de perfiles para la selección de candidata o candidato a la gubernatura del Estado de Guerrero”. Cabe resaltar que en el mensaje, no se precisa si Salgado Macedonio podrá o no participar en el nuevo proceso, pero lo más seguro es que no ocurra así.

La decisión se publicó después de que la tarde del miércoles previo, el grupo colectivo feminista llamado “Las Brujas del Mar” -convocante por cierto del #ParoNacionalDeMujeres- denunció por redes sociales que en Iguala, Guerrero, presuntos simpatizantes del precandidato a la gubernatura de dicha entidad, agredieron a la activista Yolitzin Jaimes, vocera de la Colectiva Nacional Feminista (CONAFEM).

Los hechos ocurrieron afuera del Museo de la Bandera, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezaría una ceremonia cívica. Distintos grupos feministas acudieron para exigirle al mandatario “rompa el pacto”, dejar de encubrir al político con acusaciones de violación y destituir a Salgado de la precandidatura. Entre consignas, gritos y letreros con la leyenda #UnVioladorNoSeráGobernador, sostuvieron sus manifestaciones, hasta que fueron atacadas.

Lo sucedido creció exponencialmente, con el hashtag #TodasConYolitzin, debido a que circularon capturas de imágenes del rostro de la mujer que cometió el acto violento, así como del rostro ensangrentado de la mujer agredida. Es muy probable que estos hechos fueran la gota que derramó el vaso. Salgado se volvió insostenible.

AMLO tuvo que dar un paso atrás después de varias semanas en las que argumentó que se trataba de ataques políticos por la temporada electoral en contra de Félix. Lo cierto es que el movimiento feminista encontró en la figura del político guerrerense, un símbolo para su lucha.

La decisión de Morena busca evitar lo que se hubiera convertido en una verdadera catástrofe, de dimensiones similares a las que por cierto también desde Guerrero significó Ayotzinapa. No se trata exclusivamente de un tema circunscrito al ámbito territorial de la entidad suriana. La articulación social en contra de la decisión empezó a cobrar fuerza en todo el territorio nacional. Desde Tijuana hasta Chetumal, la percepción de “impunidad y privilegios” empezaba a extenderse en la figura de un integrante del partido en el poder y la anuencia de su clase política.

Este es un capítulo más de cómo la #SociedadHorizontal ha tenido en el movimiento feminista, un pilar que se informa, comunica y organiza de manera descentralizada. Que logra trasladar la energía de la discusión digital, a las calles y a la presión a la clase política, tanto así como para que rueden cabezas. La decisión es positiva para las mujeres, para la ciudadanía, pero también para Morena y el gobierno. Esperemos que no sea solo una decisión de coyuntura, sino la excusa para construir algo mas profundo en torno a los derechos de las mujeres.