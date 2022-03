***SAPAL y PRODHEG

El ombudsperson Vicente Esqueda se sintió ninguneado por el nuevo presidente del Sapal, Toño Morfín, por decir que la Fiscalía es la que tiene la última palabra sobre la responsabilidad en la muerte de los cinco trabajadores en la planta tratadora.

*Dimes y diretes

Al tuit de Vicente de que la recomendación que aceptaron es obligatoria de cumplir, llegó una respuesta inmediata del Sapal en un comunicado que dice ellos han informado de las acciones realizadas para atender lo que dictó Derechos Humanos.

*Hora de sentarse

Dice Sapal que no les han dicho que falte algo más por aclarar y que están en disposición para mantener el apoyo con los familiares del personal fallecido. Son dos posturas contrarias y no queda claro ¿qué han cumplido y qué no de la recomendación? Será mejor que dejen de enviarse mensajitos y abran el diálogo.

***Sector turismo a alcaldesa

La Cámara Restaurantera, la Asociación de Hoteles, la Red Estatal de Restaurantes e Irysa (Industria de Reservaciones y Servicios de Alimentos) le hicieron llegar el 17 de marzo un oficio formal a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez Campos en el que le solicitan su intervención para tener participación en varios consejos ciudadanos.

*Las sillas que piden

En específico piden espacios en los consejos directivos de Sapal, Instituto Cultural de León y el Patronato de la Feria Estatal de León y Parque Ecológico; así como en el Consejo de Protección Civil; y los órganos consultivos Turístico, de Protección y Promoción del Patrimonio Histórico, y otro relacionado al Desarrollo Económico.

*Los firmantes

El oficio lo encabeza Manuel Bribiesca Sahagún, nuevo presidente de la Canirac Delegación León; y suma a los dirigentes Juan Pablo Rocha, Asociación de Hoteles; Ana Paola Plasencia, de Irysa Bajío; y a Javier Quiroga, de Bares y Cantinas.

*Desde el primer día

En su discurso de toma protesta Manuel Bribiesca puso este tema sobre la mesa. El restaurantero aclara que no son espacios para él sino para buscar los mejores perfiles de un sector que es importante generador de empleos directos e indirectos. Queremos participar, dicen los representantes turísticos. Veremos la respuesta.

*En la feria

Ahora que está en puerta la renovación del Patronato de la Feria le exponen que, si bien Canirac ya tiene un asiento ahí que desde hace seis años ocupa Rita Campos, “no representa los intereses de los restauranteros, no está afiliada a esta Cámara”. Ahora sí que piden un espacio que ya tienen, a quién proponen es su decisión.

*Ya están en el SIAP

En donde también están incluidos los restauranteros es en el Consejo del SIAP (Sistema Integrado de Aseo Público) en donde su representante es Helen Anaya.

***Fichaje en SEDESHU

Amador Rodríguez, exdirector general del Instituto Municipal de Vivienda (Imuvi) en León en los dos trienios del gobierno de Héctor López, fue nombrado Director General de Asentamientos Humanos y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado (Sedeshu) que comanda Jesús Oviedo Herrera.

*Política de vivienda

El nombramiento de Amador implica tener a alguien que sepa de vivienda pues, si bien es un sector estratégico en lo económico y social para las ciudades, en la primera mitad del actual sexenio no han podido definir una política que dé certeza.

*Que sí se note

Luego de desaparecer la Comisión Estatal de Vivienda (COVEG) sus funciones fueron fueron transferidas a la Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial (SMAOT) en donde se desdibujó, y ahora es parte de la Sedeshu, directamente de la Subsecretaría de Inversión que dirige Ricardo Narváez.

*El subsidio

Entre las acciones está el subsidio para vivienda que hace tiempo Diego anunció que, por lo que se sabe, aterrizó en algunos proyectos en León y en Irapuato. Para este año hay nuevas reglas abiertas también para la CMIC y el resto de municipios.

***Consulta y veda

En la discusión del jueves en el Senado en la que la mayoría morenista y aliados votaron por dar luz verde a los funcionarios para promover la consulta de revocación de mandato sin violar la ley, la que subió a tribuna para presentar reservas intentando echar abajo el dictamen fue la panista Alejandra “La Wera” Reynoso.

*La advertencia

La panista señaló que la aprobación del decreto pretende hacer legal algo que han hecho ilegalmente por meses, violar la veda, pero, lo más importante, es que “sientan un precedente para violarla en cualquier proceso electoral. Una farsa más”.

*La defensa

Los senadores morenistas, entre ellos las de casa Malú Mícher y Antares Vázquez, difundieron un comunicado de la bancada en el que argumentan que se clarifica la definición de propaganda gubernamental y se garantiza la libertad de expresión, entre otros, la del Presidente, para que el INE no le limite las mañaneras. Órale.

Instala MC Unidad de Género

La Delegación de Mujeres del partido Movimiento Ciudadano en el estado de Guanajuato, que comanda Zayra Velázquez, puso en marcha la Unidad de Género.

El objetivo del espacio, explicó, es ser un espacio seguro de participación política para las mujeres, y que sirva como una red de prevención, acompañamiento y denuncia contra la violencia política, el acoso y el hostigamiento sexual.

En el evento estuvieron Jessica Ortega, diputada federal y coordinadora nacional de Mujeres de MC; Sofía Castro, presidenta nacional del Consejo Consultivo de Mujeres en Movimiento; la diputada local Dessire Ángel Rocha; la regidora leonesa Lucía Verdín; la alcaldesa de Moroleón, Alma Denisse Sánchez, entre otras.

Como Encargada de la Unidad estará Eugenia Zamora, quien dijo que serán una área técnica que garantice que lo que haga en MC tenga perspectiva de género.

Foto: Cortesía MC.