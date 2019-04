*** SALAMANCA, EN APUROS

El asesinato del sábado en un mercado de Salamanca provocó que la alcaldesa Beatriz Hernández le llamara al secretario de Gobierno Estatal, Luis Ernesto Ayala, para pedirle que ambos dieran la cara.

*** ENCERRONA HOY

No consiguió que fueran el domingo a dar una conferencia de prensa. Para hoy en la sede de la Fiscalía tendrá una reunión con el fiscal Carlos Zamarripa y el secretario de Seguridad, Álvar Cabeza de Vaca.

*** VIOLENCIA, ATRAPADOS

Salamanca no tiene Policía y va para largo su conformación, el Mando Único con la vigilancia de Fuerzas del Estado se debilitó, está la Policía Militar y la Marina. ¿Ahora quién podrá defendernos?

*** MANDO ÚNICO

Si bien el Ayuntamiento de Salamanca ratificó el convenio anual de Mando Único Policial (no tiene de otra al no contar con Policía) ya no dispone de los mismos poco más de 300 elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado que venían operando, ahora son sobre 116. Ni la Alcaldesa ni el Gobierno del Estado han explicado con puntualidad los términos del nuevo acuerdo pactado.

* REFUERZO FEDERAL

La baja de elementos es por la llegada de refuerzos federales, y la operatividad la toma la Sedena. Llegaron 120 marinos, esperan más de Policía Federal y una próxima base de la Guardia Nacional. La Alcaldesa informó el sábado de operativos coordinados de fuerzas federales, estatal y Vialidad local.

* NO SE HAGAN BOLAS

No vayamos a estar pues ante un vacío de autoridad en donde el Municipio y el Estado dejen las tareas de vigilancia en manos de la Federación. Los refuerzos federales deben ser eso, refuerzos, no para tomar el mando y el control de un territorio cuya responsabilidad de cuidar es de autoridades locales.

* VERDE ALZA LA VOZ

La diputada local del Partido Verde, Vanessa Sánchez, reiteró su petición al gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, para que se presente en esa localidad porque la inseguridad no es un tema de colores de partidos. En su Twitter escribió: “Insisto en la petición para que el Gobernador visite Salamanca, lleva meses sin hacerlo. Debe entender que la prioridad ahora es la seguridad de los guanajuatenses”.

*** LEÓN AGRADECIDO

De la Fundación León Agradecido A.C hemos escuchado cada vez menos desde de su prometedor inicio, por fortuna estos días hubo noticias que nos hacen ver que siguen, sí batallando, pero al pie del cañón en su objetivo de impulsar la dignificación de los elementos de Seguridad Pública del Municipio.

* LAS CABEZAS

El organismo lo encabeza la expresidenta de la Asociación de Mujeres Jefas de Empresa, Luz Graciela Rodríguez. Su expresidente, Lalo Gómez López, es parte del Consejo Estatal de Seguridad Pública.

* TARJETA DESCUENTOS

Se mantiene la tarjeta de descuento en productos y servicios con el apoyo de 134 padrinos: 47 empresas varias, 85 locatarios de la Central de Abastos y 10 de Plaza Galería del Zapato. El beneficio es para elementos de Policía, Tránsito, Academia, Jueces Calificadores, PC, C4, Bomberos, administrativos.

* FALTAN POR ENTREGAR

La entrega de tarjetas no ha terminado, es una para el titular y otra para un beneficiario. A la fecha se han entregado 4,008. El avance es de 95% en Tránsito, 65% en Policía, 35% en PC, 40% C4, 79% en la Academia Metropolitana, 75% administrativos, 80% a Jueces Calificadores y 100% en Bomberos.

* LA UTILIDAD

Lo que está la Fundación por conocer con la información de los padrinos es lo verdaderamente importante ¿qué tanto está sirviendo esa tarjeta a los elementos de la Secretaría de Seguridad? Si los descuentos que les ofrecen son en productos y servicios que necesitan para ellos y sus familias. En esa tarea están, la de sumar a más y más padrinos que realmente puedan ofrecer lo que sí sea un apoyo.

* MOTOCICLETAS

También están por entregar las facturas de las motocicletas que la Fundación financió a los elementos y el Municipio les descontó a través de nómina. Han sido tres entregas de ocho, cinco y doce unidades.