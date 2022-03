Samuel García y el karma en la política

No solo en política sino en todas las actividades de la vida, a nuestras acciones les adviene una consecuencia como un sistema natural y universal del espíritu de justicia o equilibrio. Lo que siembras cosechas, odio, maldad, bondad o amor, tú eliges.

Aún es motivo de mucha tinta la captura y sujeción a proceso de Jaime N., El Bronco, por delitos que se tendrán que demostrar como tales, pero lo deplorable e infame fue su ilegal exhibición y escarnio público, por lo que de ser un presunto ahora es una víctima y el aprehensor, de ser justiciero, se convierte en verdugo, en delincuente.

En todo debemos de ser éticos y no éticos; si somos herreros, hacer bien el trabajo y cobrar lo justo; si somos policías, es porque elegimos la ley y no lo contrario, si entramos a la política, es para dignificarla y no para transar sino para servir y trascender.

Los abogados del Bronco tienen los elementos suficientes para echar abajo la prisión porque sus derechos y garantías fueron violados casi, casi, en transmisión nacional. Muchos medios se fueron con la inercia de la exhibición sumaria y cayeron en el juego de Samuel García.

Este muchacho, como le dijeron por ahí, se metió en las patas de los caballos solo por ser tendencia en sus redes sociales como cuando, junto con su esposa, sacaron a un bebé de un albergue para hacerse videos con él y usarlo como un objeto, o cuando recién hacen callar a un menor. No pudieron hacer lo mismo con el Papa, porque no cayó en sus redes.

En tanto transcurre este juicio ilegal, los movimientos políticos van en ascenso conforme transcurre el tiempo. Están en puerta elecciones en cinco estados de la República (del 27 de marzo al 3 de abril) y el tiempo vuela a la Presidencial del 2024.

A nivel nacional todo se mueve, Movimiento Ciudadano con Enrique Alfaro (que Samuel García se vaya olvidando); Dante Delgado, bienhablado, aunque sea de Alvarado, Veracruz, una figura expriista, ahora de MC que despierta interés.

En otras esferas, Luis Donaldo Colosio Riojas, ascendiendo por herencia, a diferencia de Enrique de la Madrid, con legado moral distinto.

En Morena, como sabemos, llevan la delantera por los destapes de corcholatas, propias y extrañas, que hace AMLO, quien se muere porque de los otros partidos saquen sus cartas para medir los movimientos de su partida.

Guanajuato, que nos interesa, cambia su Gobierno en 2024, porque el periodo de Diego Sinhue termina en septiembre de ese año.

Por el PAN el Gobernador hace humo con que podría ser una mujer su sucesora, pero el ex Secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala, creo que es la corcholata que más han impulsado. Jeje

Aparte, hay figuras que podrían subir si tienen la inteligencia como el doctor Córdova Villalobos; el despertar de Francisco Arroyo, o quizás hasta un ciudadano de la sociedad civil, en relación a Morena que no ha trabajado, y no ha avanzado como se esperaba.

Los programas del Bienestar serán parte importante de la próxima contienda electoral ante la falta de personajes, o en todo caso pensando que los haya, que ya alguno de esos personajes de corte federal o estatal esté utilizando los recursos del erario para promocionarse, pero que hasta la fecha no le da ningún positivo en Guanajuato.

En otros lares, un PRI descompuesto que juega a la nada, tomado hasta con la fuerza pública por Alejandro Arias, de la mano de Ruth Tiscareño, sin gran fuerza. Un Partido Verde totalmente desaparecido y MC a pesar de sus yerros seguirá avanzado en nuestra Entidad.

Retomando la idea de este artículo y aludiendo a los hechos ocurridos en La Corregidora, en política debería establecerse un fair play, un decálogo de ética, para actuar siempre en conciencia y recordar que la verdad sale a la luz y finalmente, que toda acción humana buena y mala, tiene un karma.